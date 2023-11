الخوف كله من المرتبة الثالثة

وعلى هذا الأساس يكون الشاب لدينا المتخرج من المدرسة الثانوية أمضى أمام شاشة التلفزيون ضعفي الوقت الذي أمضاه على مقاعد الدراسة، وشاهد نحو 150 ألف حادثة عنف تنطوي على نحو 25 ألف وفاة. ولو ضربنا مثلاً واقعياً بشاب أميركي بولاية كولورادو، عمره 16 سنة شاهد فيلم صائد الغزلان، وبعد قليل انتحر بمسدس مقلداً لعبة الروليت الروسية، وهي ذروة الإثارة في الفيلم، فكان هو الضحية الخامسة والعشرين بين المشاهدين الذين انتحروا بالطريقة نفسها خلال سنتين بعد حضور تلك المأساة على التلفزيون.

كما وجد العالم النفساني في جامعة ستانفورد، أن للعنف في الرسوم المتحركة التأثير نفسه الذي للممثلين الحقيقيين في السلوك العدائي بين اليافعين، وجاء في تقرير أحد الباحثين أن الرسوم المتحركة التي تعرض صباح العطلة الأسبوعية أضعفت النزعة إلى اللعب المفضي إلى الفكر والخيال، وقوّى النزعة إلى العدوان لدى 66 طفلاً في رياض الأطفال.

وقد أظهرت الدراسة في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأوروبا، وكذلك في الشرق الأوسط، أن مقدار ما يشاهد من البرامج التلفزيونية بصرف النظر عن محتواها، هو عامل حاسم في المواقف والتصرفات العدوانية لدى الأولاد لاحقاً، وتشير عشرات الدراسات الأخرى إلى أن التلفزيون يعطل المهارات الشخصية وقدرات الإبداع.

إن الحد الأقصى لوقت التلفزيون يجب أن يكون ثلاث ساعات لمن هم دون الثالثة عشرة من العمر، وأقل من ذلك بكثير من الأفلام المثيرة والرسوم المتحركة وسواها من البرامج المفعمة بالعنف. وتنصح (الدراسات) أن تكونوا حازمين ولا تسمحوا لأولادكم بأن يأكلوا القمامة، فلماذا تتيحون لهم بأن يدخلوها أيضاً في رؤوسهم؟

وقد حضت كل من الجمعية الطبية الأميركية والجمعية الوطنية للآباء والمعلمين في الولايات المتحدة أعضاءهما ضد المعلنين في البرامج التي تنطوي على نسبة عالية من العنف، كما أن التجمع الوطني ضد العنف في التلفزيون الذي شكله أطباء نفسانيون وأطباء أطفال وأساتذة، يتولى بكل عناية تقويم البرامج المخصصة للأطفال التي تذاع في فترات البث الرئيسية في عطلة نهاية الأسبوع - ويا ليتنا نفعل مثلما يفعلون -.

