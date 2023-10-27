الخطوط السعودية على موعد مع خطوة مهمة نهاية الشهر الجاري.. التفاصيل

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدمتستضيف الخطوط السعودية الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي AACO في دورتها السادسة والخمسين بمدينة الرياض خلال المدة من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2023م،وتشهد أعمال الجمعية العامة التي يرأسها معالي مدير عام مجموعة السعودية رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر؛ مشاركة الرؤساء التنفيذيين لشركات...

فيما سيتم مناقشة محور الاستدامة والتركيز على الخطوات التي سيتخذها قطاع الطيران بأسره لتحقيق صافي انبعاثات كربونية يصل إلى صفر في المستقبل، إلى جانب محور التحول الرقمي وأهمية الاستفادة المثلى من مخرجاته ومبادراته بهدف تطوير العلاقة مع المستهلكين وتبنيها في كل مراحل السفر ومنظومة العمل، ويتخلل جلسات العمل تقريراً من الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عبدالوهاب تفاحة عن وضع صناعة الطيران.

وتتضمن أعمال الجمعية مشاركة مجموعة بارزة من المتحدثين لمناقشة أبرز الأمور الإستراتيجية في صناعة الطيران، كما يجتمع أعضاء الاتحاد في جلسة عمل مغلقة لبحث واتخاذ قرارات بشأن الشؤون الإدارية والمالية والإستراتيجية الخاصة بالاتحاد. headtopics.com

تستضيف الخطوط السعودية الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي AACO في دورتها السادسة والخمسين بمدينة الرياض خلال المدة من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2023م،وتشهد أعمال الجمعية العامة التي يرأسها معالي مدير عام مجموعة السعودية رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر؛ مشاركة الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران العربية والعديد من خبراء صناعة الطيران والشركات المصنعة وأخرى مختصة بتقنية المعلومات وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى الهيئات والمنظمات الإقليمية...

فيما سيتم مناقشة محور الاستدامة والتركيز على الخطوات التي سيتخذها قطاع الطيران بأسره لتحقيق صافي انبعاثات كربونية يصل إلى صفر في المستقبل، إلى جانب محور التحول الرقمي وأهمية الاستفادة المثلى من مخرجاته ومبادراته بهدف تطوير العلاقة مع المستهلكين وتبنيها في كل مراحل السفر ومنظومة العمل، ويتخلل جلسات العمل تقريراً من الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عبدالوهاب تفاحة عن وضع صناعة الطيران. headtopics.com

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