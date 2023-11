الخطيب: تنظيم هيئة البحر الأحمر يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة للسياحة الساحلية عالمياً

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر أحمد عقيل الخطيب، بأن موافقة مجلس الوزراء، على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر، والتي تهدف إلى تنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية في النطاق الجغرافي للبحر الأحمر في المملكة بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها، مشيراً إلى أن هذه الموافقة تأتي امتداداً للدعم المستمر لقطاع السياحة الساحلية في البحر الأحمر، لتحقيق الرؤية الطموحة نحو تعزيز السياحة المتجددة والتنمية المستدامة وإبراز الإمكانات البكر للبحر الأحمر كوجهة سياحية دولية، مبيناً أن ما تشهده الهيئة اليوم من تطور ملموس في دورها خاصة وفي قطاع السياحة الساحلية عامة هو نتاج اهتمام القيادة الرشيدة بتنظيم هذا القطاع وتطويره باستمرار لتحقيق النمو الاقتصادي الواعد في البحر الأحمر وضمان المحافظة على بيئته، إذ ستقوم الهيئة بدور محوري في إطلاق المبادرات التنفيذية للسياحة الساحلية في البحر الأحمر وتعزيز رسالة المملكة التنموية من خلال القطاع السياحي، مع المحافظة على مكونات المملكة البيئية وثرواتها الطبيعية في البحر الأحمر.

