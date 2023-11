الخطوط الهولندية تلغي عشرات الرحلات في مطار سخيبول بسبب عاصفة

وقالت الشركة وهي الذراع الهولندية لخطوط أير فرانس كيه.إل.إم. الفرنسية"قررنا إلغاء جميع رحلات الخطوط الجوية الملكية الهولندية من وإلى مطار سخيبول اعتبارا من الظهيرة وحتى نهاية اليوم".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALEQTISADIAH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYNEWSARABIA: أعطال تلغي رحلات الإقلاع التركية في مطار إسطنبولألغت الخطوط الجوية التركية، يوم الأربعاء، رحلات الإقلاع من مطار إسطنبول بسبب أعطال فنية، وفق ما أورد مراسلنا.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ARABI21NEWS: شركة 'دلتا' تلغي الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيبصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

مصدر: Arabi21News | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةلقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار أغرقت مياه الأمطار شوارع مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الثلاثاء، بعدما فاضت الأمطار الغزيرة التي رافقت عاصفة عنيفة؛

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: المخاض يفاجئ سيدة يمنية في مطار جدةالمخاض يفاجئ سيدة يمنية في مطار جدة

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: منذ 53 عاما.. تونس تعيش الخريف الأكثر حرارة و جفافاتعيش تونس فصل الخريف الأكثر جفافا منذ عشرات السنين، وسط مخاوف الفلاحين من موسم زراعي آخر صعب، بسبب تواصل احتباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وانحسار منسوب المياه داخل السدود.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: وزير الصحة التركي: جهزنا لإنشاء 20 مستشفى ميدانيا من أجل غزةفي المنطقة القريبة من معبر رفح وفي مطار العريش - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕