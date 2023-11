الخطوط التركية تستأنف رحلاتها المغادرة من إسطنبول

وفي تدوينة له عبر منصة"إكس"، قال يحيى أوستن، مسؤول المكتب الإعلامي للشركة، إنه تم اكتشاف الخلل الموجود في أنظمة تكنولوجيا المعلومات وإصلاحه.وأكد عدم وجود أي"هجوم سيبراني" وراء العطل المذكور، معرباً عن اعتذاره باسم الشركة لجميع المسافرين عبر رحلاتها.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت الخطوط التركية إلغاء جميع رحلاتها المغادرة من إسطنبول إلى غاية الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي"بسبب عطل فني".

