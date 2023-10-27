الخزانة الأميركية: العملات المشفرة ليست معظم تمويل الجماعات الإرهابية

أعلن والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأميركية اليوم (الجمعة)، أن العملات المشفرة لا تشكل معظم تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها ممن يرغبون في نقل الأموال بشكل غير مشروع.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان «هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل ميليشيات مدعومة من إيران والتي بدأت في 17 أكتوبر (تشرين الأول)».

ووقعت الضربات نحو الساعة 4:30 صباح اليوم (حسب التوقيت المحلي في سوريا) بالقرب من البوكمال، وهي بلدة سورية على الحدود مع العراق. ونفذتها طائرتان مقاتلتان من طراز إف-16 باستخدام ذخائر دقيقة، حسبما ذكر أحد المسؤولين. headtopics.com

وفي حين أن القانون يسمح لولاية أميركية بإرسال مساعدات إلى حكومة أجنبية، إلا أن مصدري الذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية ومنها أنواع عديدة من الدروع الواقية، يجب عليهم عموماً الالتزام بمتطلبات رخصة التصدير الأميركية.

وانتقد بشدة الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي يعد المرشح الأوفر حظاً، لانتقاده قدرات المخابرات الإسرائيلية هذا الشهر ووصف جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران بأنها «ذكية للغاية».وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أرسل ديسانتيس طائرتي شحن إلى إسرائيل تحملان إمدادات طبية وألعاباً وملابس ومواد أخرى غير متعلقة بالقتال. headtopics.com

وأطلقت الشرطة الأميركية عملية مطاردة واسعة النطاق للعثور على المتهم الرئيسي في الهجوم الذي وقع، مساء الأربعاء، في مدينة لويستون بولاية مين، حيث حذّرت السلطات السكان من رجل «مسلّح وخطر» لا يزال طليقاً حتى وقت متأخر من مساء أمس. وأطلق المشتبه به النار في موقعَين مختلفَين على الأقلّ، هما صالة للبولينغ ومطعم، وفق الشرطة المحلية.

اتّهم البيت الأبيض، اليوم الخميس، موسكو بـ«إعدام جنود» روس حاولوا الانسحاب خلال هجوم جديد شنّه الجيش الروسي في أوكرانيا وتكبّد خلاله خسائر «كبيرة» في المدرّعات والأفراد.

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أمريكا: العملات المشفرة لا تشكل معظم تمويل الجماعات الإرهابيةقال والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأمريكية اليوم: إن العملات المشفرة لا تشكل معظم تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها ممن يرغبون في نقل الأموال بشكل غير مشروع. وأضاف أدييمو خلال فعالية في لندن، 'اليوم، أود أن أقول إن استخدام العملات المشفرة لا يمثل الغالبية العظمى من طرق تمويل هذه الجماعات'. اقرأ أكثر ⮕

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