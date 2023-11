الخارجية الفلسطينية: كل مواطنينا مستهدفون لدى قوات الاحتلال

وقالت الوزارة في بيان يوم الأربعاء، إن مجلس الحرب الإسرائيلي، يعد جميع المواطنين الفلسطينيين مستهدفين، لدرجة أن القناة 14 الإسرائيلية المقربة من اليمين والمستوطنين، تواصل تسجيل أعداد الشهداء الفلسطينيين جميعها باعتبارهم مخربين.

وأضافت الوزارة، أنه في محاولة بائسة لتبرير قتل المدنيين الفلسطينيين وشرعنته، ادعى جيش الاحتلال وأكثر من مسؤول إسرائيلي أن قصف مخيم جباليا بـ6 قنابل ضخمة تزن كل واحدة منها طنًا، جاءت على خلفية استهداف أحد القادة الميدانيين.

وتابعت: هذا القصف الوحشي الذي دمر منطقة سكنية كاملة وسواها بالأرض فوق رؤوس المواطنين وخلف أكثر من 400 شهيد والعشرات تحت الأنقاض، بالإضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين.

ووجهت الوزارة سؤالًا للمحكمة الدولية، وخبراء القانون الدولي، وقيادات العالم، وأصحاب الضمائر الحية: هل هذه جريمة حرب أم لا؟ وإن كانت كذلك لماذا لا تدان دولة الاحتلال وتُتهم بارتكاب مثل تلك الجرائم، والتنديد بذلك والتلويح بعقوبات عليها؟

