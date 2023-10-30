الخارجية البريطانية: نعمل على التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة

، الاثنين، أن بلاده تعمل بشكل مكثف مع الحكومة المصرية والإسرائيليين وآخرين في محاولة للتوصل إلى هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وأكد جيمس أنه من مصلحة الجميع إيجاد حل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وحث إسرائيل على ضبط النفس والامتثال للقانون الدولي. وحذر الوزير البريطاني من"خطر تصاعد هذا الصراع وانتشاره في أنحاء المنطقة مضيفا في هذا السياق:"نتحدث مع القيادة السياسية لجيران إسرائيل بما في ذلك لبنان، ونعمل من أجل التأكد ألا يتطور الأمر لصراع إقليمي.القناة 14 العبرية: فلسطيني هاجم جنديا في القدس وأصابه بجروح خطيرة طعنا بسكين

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مصادر دبلوماسية لـCNN: الإمارات تسعى لصدور قرار من مجلس الأمن بشأن 'هدنة إنسانية فورية' في غزةتسعى دولة الإمارات إلى الحصول على قرار ملزم من الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل 'هدنة إنسانية فورية' للقتال في غزة، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية لشبكة CNN، الأحد. اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «هدنة في الأعمال الحربية» بقطاع غزةدعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى «هدنة في الأعمال الحربية» في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف العنيف. اقرأ أكثر ⮕

بوريل يدعو إلى 'هدنة في الأعمال الحربية' في قطاع غزةدعا رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل السبت إلى 'هدنة في الأعمال الحربية' في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف العنيف الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

مقترح أوروبي لعقد مؤتمر سلام.. وبوريل يدعو لهدنة إنسانيةدعا رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل اليوم (السبت) إلى هدنة في الأعمال الحربية في غزة والسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف العنيف الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

بعد «خطأ تقني»... العراق يعدّل تصويته بالأمم المتحدة بشأن الهدنة في غزةطالب العراق بتغيير تصويته في الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس (الجمعة)، من «الامتناع» عن التصويت لصالح قرار يدعو إلى هدنة في غزة إلى «مؤيد». اقرأ أكثر ⮕

الرئيس الإيراني: إسرائيل تجاوزت 'الخطوط الحمراء' في غزة مما قد يجبر الجميع على التحركقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، إن إسرائيل 'تجاوزت الخطوط الحمراء' في غزة، وهو ما 'قد يجبر الجميع على التحرك'، في إشارة إلى هجماتها على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕