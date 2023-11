الخارجية الروسية: أوكرانيا تلعب بالنار النووية بقصفها محطة زابوروجيه

وقال بوليشوك:"ولكن رغم كل ذلك، صدت القوات المسلحة الروسية جميع المحاولات للاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وقمنا بإبلاغ مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك".قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم"عزل" حركة حماس، فيما عرضت"بلومبرغ" 3 خيارات في هذا الإطار.أفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن.

أعلن الجيش الإسرائيلي وصول زوارق حربية إسرائيلية إلى منطقة البحر الأحمر، وذلك في أعقاب إطلاق"الحوثيين" مسيرات وصواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل.دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه للبشر والحجر في قطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.دعا وزير الإنتاج الحربي المصري محمد صلاح الدين مصطفى رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون، للمشاركة في أكبر حدث عسكري تنظمه مصر على أراضيها.

أفادت صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن مصر نشرت عشرات الدبابات والعربات المدرعة بالقرب من معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة.أثار الزي التنكّري الذي ارتداه نجل رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو خلال"الهالوين" الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا هذه الخطوة لا إنسانية.اعترفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في حديث مع المخادعين الروسيين فوفان وليكسوس، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج بهجومها المضاد، فيما تدّعي على العلن عكس ذلك.

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وجود اختلاف كبير بين الوضع في أوكرانيا بعد نحو عامين من الصراع مقارنة بالوضع في قطاع غزة في ثالث أسابيع الحرب فقط.أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ليئور حياة عن أسف بلاده الشديد لقرار السلطات الأردنية استدعاء سفيرها في تل أبيب من أجل التشاور إذ أعلنت عمان ذلك قبل ساعات من الآن.

RTARABIC: الدفاع الروسية: واشنطن تستخدم دولا إفريقية كـ'قواعد سريرية'كشفت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة تنقل مشروعاتها البيولوجية العسكرية غير المكتملة في أوكرانيا نتيجة للعملية العسكرية الروسية هناك، إلى دول إفريقية بينها نيجيريا.

RTARABIC: الدفاع الروسية: اعتراض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك الروسيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا.

AAWSAT_NEWS: العثور على 9 مدنيين قتلى في منزل شرق أوكرانياتم العثور على تسعة مدنيين مقتولين بالرصاص في بلدة فولنوفاخا التي تحتلها روسيا في شرقي أوكرانيا، حسبا ذكرت السلطات الروسية.

RTARABIC: آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /01.11.2023/تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

RTARABIC: الخارجية الروسية: نتواصل مع كافة الأطراف ليتمكن مواطنونا من مغادرة غزةقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف للصحفيين أن روسيا تعمل مع الإسرائيليين والمصريين والفلسطينيين ليتمكن المواطنون الروس من مغادرة أراضي قطاع غزة عبر معبر رفح.

CNNARABIC: بكفوف حمراء وهتافات 'أوقفوا إطلاق النار الآن' في غزة.. لحظات مقاطعة بلينكن أكثر من مرة خلال جلسة بالكونغرسقاطع محتجون أمريكيون خطابًا لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أثناء جلسة استماع في الكونغرس لمناقشة تقديم مساعدات لكل من أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

