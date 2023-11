الخارجية الإسرائيلية ترد على إعلان الأردن عن استدعاء سفيره

وتابع أن "إسرائيل تستهدف إرهابيي حماس والبنية التحتية الإرهابية لهذه المنظمة التي تستخدم المدنيين في قطاع غزة كدروع بشرية". كان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قرر استدعاء سفير بلاده في إسرائيل فورا، تعبيرا عن رفض الأردن وإدانته لـ"الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة"، ووجه بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي غادر عمّان سابقا، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأردنية.

وجاء في البيان: "قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فوراً، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".وقال الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش إن هذه الخطوة تأتي بسبب "انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: CNNARABIC »

