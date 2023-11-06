الخبير العسكري الأردني: إسرائيل لم تحقق أهدافها في الحرب

بالنسبة للخبير العسكري والاستراتيجي الأردني قاصد محمود"بالتأكيد لا"، وأن تل أبيب"لا تستطيع أن تجزم أنها حققت" هكذا أهداف، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة من الحرب ستكون"رجلا لرجل" وهي عملية صعبة وخطيرة تحاول إسرائيل اليوم تأمينها عبر آلياتها العسكرية.الجيش الإسرائيلي يعتقل الناشطة الفلسطينية عهد التميمي بشبهة "التحريض على العنف والإرهاب"

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CNNARABİC: إسرائيل تعلق على 'سحب' تركيا لسفيرها من تل أبيب وموقف أردوغانعقّبت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على إعلان تركيا استدعاء سفيرها من إسرائيل مع استمرار الحرب في غزة بعد هجوم حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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TRTARABİ: عاهل الأردن يعلن إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني في غزةأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوّاً للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، مضيفاً: 'هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة'.

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ALARABİYA: إسرائيل تبث مشاهد حديثة من التوغل بغزة.. والضفة تغليفي اليوم الـ 30 من الحرب التي تفجرت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع المكتظ بالسكان.فقد شنت إسرائيل غارة جدي

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر »

ALHADATH: إسرائيل تبث مشاهد حديثة من التوغل بغزة.. وصواريخ نحو الغلاففي اليوم الـ 30 من الحرب التي تفجرت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع المكتظ بالسكان.فقد شنت إسرائيل غارة جدي

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RTARABIC: العاهل الأردني وميقاتي يؤكدان على ضرورة الاستمرار في الجهود لوقف الحرب في غزةأكد العاهل الأردني خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة ومنع توسع دائرة الصراع في الإقليم.

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SKYNEWSARABİA: بايدن يعلن إحراز تقدم في التوصل إلى هدنة إنسانية بغزةأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن السبت عن إحراز تقدم في تأمين هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في وقت يعمل وزير خارجيته على نفس المسألة في الشرق الأوسط.

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