الخارجية العراقية توضح سبب تحفظ بغداد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة

وقال الصحاف في بيان:"سجلنا تحفظنا على بعض الكلمات الواردة في القرار والتي تعارض تشريعاتنا الوطنية ومنها خيار حل الدولتين والمساواة بين المدنيين من الفلسطينيين وأعدائهم".وأضاف أن العراق قدّم رعايته للقرار وانضم إليه ليؤكد موقفه المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية وحق شعبها بإقامة دولته وعاصمتها القدس.لمراسلنا أن تحفظ العراق على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف النار في قطاع غزة كان"بسبب تضمنه بعض الجوانب التي تتعارض مع بعض التشريعات الوطنية العراقية".

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أصدر الجيش المصري على لسان المتحدث العسكري، بيانا يكشف فيه ملابسات حادثة طابا وسقوط طائرة بدون طيار صباح اليوم الجمعة في المدينة، وكشف عن إجراءات الجيش بهذا الصدد.

استفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ21 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، وبدأ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم هجومه البري على القطاع مع توسيع غاراته على كافة أرجائه.قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في حوار مع قناة RT إن المحتجزين المدنيين لدينا موقوفون بسبب جنسيتهم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنهم من حملة الجنسية المزدوجة. headtopics.com

أفادت شبكة ABC news نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن، طلبت من إسرائيل السماح للولايات المتحدة بنشر قواتها قبل أن تشن إسرائيل عملية برية على قطاع غزة.أسطورة الملاكمة مايك تايسون يكشف السبب وراء رفضه مواجهة الروسي إميليانينكو

نشر موقع"Global Firepower" المتخصص في الشؤون العسكرية التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2023، وتصدرت مصر التصنيف كأقوى جيش عربي.تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في"موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول السبب الكامن وراء رغبة واشنطن المفاجِئة في العودة إلى معاهدة الحد من التسلح مع روسيا.كشفت قوات"سيبيريا" الروسية الخاصة عن استخدام تكتيك"صيد الوحوش" في تطويق قوات كييف على محور كليشييفكا الاستراتيجي، قرب مدينة أرتيوموفسك في جهورية دونيتسك الشعبية. headtopics.com

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مصدر رسمي يفسر سبب تحفظ العراق على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف النار في غزةذكر مصدر رسمي عراقي أن تحفظ العراق على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف النار في قطاع غزة كان بسبب تضمنه بعض الجوانب التي تتعارض مع بعض التشريعات الوطنية العراقية. اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة لهدنة إنسانية في غزةصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة ﻟ"هدنة إنسانية فورية"، في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

بموافقة 120 دولة.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية في غزةوافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات على مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة، وإدخال المساعدات بشكل فوري. اقرأ أكثر ⮕

جلسة أممية ساخنة حول مشروع عربي ينادي بـ«هدنة إنسانية» في غزةعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة لمناقشة الحرب في غزة يتخللها التصويت على مشروع قرار عربي تبنته عشرات الدول بعد إدخال تعديلات عليه. اقرأ أكثر ⮕

الدول التي صوتت لصالح وضد قرار المشروع العربي حول الحرب في غزةتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تتهم 120 دولة دعت لوقف إطلاق نار إنساني في غزة بـ'الدناءة'وزير الخارجية الإسرائيلي أعلن رفض بلاده القاطع لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕