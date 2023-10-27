الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل فوري لوقف التطورات المتسارعة والخطيرة في قطاع غزة

وقالت الخارجية في بيان مقتضب، مساء اليوم الجمعة، إن"هذه التطورات الأخيرة، مؤشر لبداية اقتحامات برية تؤدي إلى تعميق الإبادة الجماعية وتوسيع دائرة المجازر التي ترتكب كل دقيقة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة".

فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، كما أسرت"حماس" 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة هذه الليلة

أصدر الجيش المصري على لسان المتحدث العسكري، بيانا يكشف فيه ملابسات حادثة طابا وسقوط طائرة بدون طيار صباح اليوم الجمعة في المدينة، وكشف عن إجراءات الجيش بهذا الصدد.آبل تصدر"تحديثا أمنيا عاجلا" وتحث مستخدمي"آيفون" على تثبيته! headtopics.com

أفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.مقتل فلسطينيين في قتال عنيف مع القوات الإسرائيلية في جنين ومخيمهااستفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.

أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يحذره فيها من استهداف الجنود الأمريكيين في المنطقة.أفاد مصدر هندي وآخر قطري، أن محكمة في قطر قضت يوم أمس الخميس بإعدام ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. headtopics.com

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استهداف غزة.. مناشدة من حماس وقلق بالغ في القطاع الصحيدعت حماس العالم إلى 'التحرك الفوري' لوقف الضربات الإسرائيلية التي اشتدت مساء الجمعة على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

غزة في صور الأقمار الاصطناعية قبل وبعد القصف الإسرائيليمدينة بيت حانون الفلسطينية، شمال قطاع غزة، 10 أكتوبر 2023 اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: نداء عاجل من أجل وقف فوري لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف لإنهاء معاناة المدنيين غير المسبوقةتصدر منظمة العفو الدولية نداءً من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة المحتل وإسرائيل من قبل جميع الأطراف للحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين اقرأ أكثر ⮕

الخارجية الفلسطينية: مذابح غزة تمثل أبشع مظاهر الإبادة الجماعيةالخارجية الفلسطينية: مذابح غزة تمثل أبشع مظاهر الإبادة الجماعية اقرأ أكثر ⮕

أردوغان لأوروبا: كم طفلا يجب أن يموت حتى تطلبوا وقف النار في غزة؟في معرض تعليق الرئيس التركي على الرفض الأوروبي للدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

سلتيك.. قصة دعم 'تاريخي' من إسكتلندا للقضية الفلسطينيةحافظت جماهير سلتيك الإسكتلندي على عادتها في دعم القضية الفلسطينية، في ظاهرة تلفت الأنظار مع كل تصعيد إسرائيلي على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕