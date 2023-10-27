الحيسة والمعمول.. حلوى التمور التي برع في صنعها أهالي العلا

ترتبط بيوت أهالي العلا بالتمور منذ مئات السنين؛ إذ تُشكِّل محور الحياة في المدينة التي تنتشر فيها واحات النخيل على امتداد الوادي، ليس فقط على مستوى الزراعة وإنتاج وبيع التمور، بل تعد التمور أحد المكونات الرئيسة في العديد من الأطباق التقليدية والشعبية التي تتميز بها محافظة العلا، وتكون حاضرة بقوة في مختلف المناسبات والأعياد والتجمعات العائلية..وتأتي 'الحيسة' على قائمة الأطباق التقليدية الشهيرة المصنوعة من التمور، التي يتميز في صناعتها أهالي العلا خاصة، ومنطقة المدينة المنورة عامة.

ويعد 'دبس التمر' من المنتجات المشتقة من التمور، وقد برع فيها أهل محافظة العلا، ويُصنع من عصير التمر المركز، ويستخدم كمادة غذائية ومُحلٍّ، وتعود فوائده إلى مكوناته الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، والألياف والمعادن ومضادات الأكسدة..

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