الحوثيون يعلنون عن هجمات جديدة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأكد سريع على أنهم مستمرون في تنفيذ العمليات العسكرية دعما ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.وفي وقت سابق الاربعاء، نشرت جماعة الحوثي مقطعا مصورا، يظهر إطلاق صواريخ باليستية وأخرى مجنحة وطائرات مسيرة، باتجاه الأراضي المحتلة نصرة لغزة ومشاركة في عملية طوفان الأقصى التي بدأتها المقاومة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويوم الثلاثاء، قال سريع، أن الجماعة أطلقت دفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة والمسيرات على أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة. وأكد سريع، أن هذه العملية هي العمليةُ الثالثة نصرة"للمظلومين في فلسطين"، مبينا أن الجماعة ستواصل تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.عن اعتراضه مسيّرتين، استهدفتا"إيلات"، بعد اختراقهما الأجواء شمال فلسطين المحتلة.

وجرى اعتراض الأولى فوق البحر، بعد انطلاق صافرات الإنذار، فيما جرى اعتراض الثانية فوق"إيلات"، دون أن تسمع أصوات صفارات الإنذار.

