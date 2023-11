الحوثي: إطلاق دفعة كبيرة من المسيّرات باتجاه إسرائيل

وأضاف أن قوات الجماعة"مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعما ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني، واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة"، دون تفاصيل.

ولم يصدر عن إسرائيل تعليق حول بيان الحوثي، لكن الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الأربعاء، نشر سفن عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، في إطار"تعزيز الجهود الدفاعية في المنطقة".والثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي أنها قامت بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المُسيرة"على أهداف مختلفة للعدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة".

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في القطاع أحدثت دمارا هائلا، قتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيا، بينهم 3648 طفلا، وأصاب 22219، وفي الأيام الخمس الأخيرة بدأ الجيش ينفذ توغلات برية بعدة مناطق في القطاع.

