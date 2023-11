الحوثيون يعلنون شن هجوم بطائرات مسيّرة على إسرائيل

وأضاف البيان"القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعما ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني". يأتي هذا الهجوم غداة تعهد الحوثيين بمزيد من الهجمات ضد إسرائيل إذا واصلت حربها في غزة، قائلين إنهم أطلقوا طائرات مسيّرة وصواريخ بالستية في ثلاث عمليات منفصلة.

وسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014 وباتوا يحكمون مساحات واسعة من البلاد. وسبق أن نفذوا ضربات على السعودية والإمارات ردا على حملة عسكرية ضدهم بقيادة الرياض. وقال الجيش الإسرائيلي إن"اختراقا لطائرة معادية" أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في إيلات المطلة على البحر الأحمر.واتهمت إسرائيل الحوثيين بشن هجوم آخر بمسيّرات الجمعة، قائلة إن طائراتها اعترضت"أهدافا معادية" متجهة إلى جنوب البلاد.

وفي الوقت نفسه، جرح ستة أشخاص بجروح طفيفة جراء سقوط شظايا في منتج طابا المصري على الطرف المقابل للحدود، حسب ما قال الجيش المصري. في 19 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت البحرية الأميركية أنها أسقطت ثلاثة صواريخ كروز وعدة طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون في اتجاه إسرائيل.

وتقصف إسرائيل غزة منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر عندما اقتحم مسلحون من حماس الحدود وقتلوا بحسب مسؤولين إسرائيليين أكثر من 1400 شخص معظمهم من المدنيين، وخطفوا أكثر من 230 آخرين. وأدت حملة القصف الانتقامية الإسرائيلية إلى مقتل 8796 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.وإلى جانب اليمن، يوجد مقاتلون موالون لإيران في العراق وسوريا.

ومنذ بدء الحرب في غزة، وقعت سلسلة من الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا، إضافة إلى تبادل القصف وإطلاق النار بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: FRANCE24_AR »

