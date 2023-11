الحنيطي والمحمدي يحتفلان بزواج نايف

احتفل عبدالعزيز بن فالح الحنيطي وإخوانه بزفاف ابنهم الشاب نايف بن عبدالإله الحنيطي إلى ابنة عايش بن غازي المحمدي في إحدى قاعات الأفراح الكبرى بالمدينة المنورة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

احتفال الثقفي بزواج محمد

الأمير سعود بن نايف يُدشن مشاريع إستراتيجية بميناءي الجبيل الصناعي والتجاري

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، منسوبي الهيئة الملكية بالجبيل بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم.

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، حرص قيادة المملكة على الارتقاء بقطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة

تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، افتتح الدكتور خالد بن محمد البتال، وكيل امارة المنطقة الشرقية، ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله محمد...

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم، بميناء الجبيل التجاري عدة مشاريع استراتيجية، لزيادة القدرة الاستيعابية، وتحسين البنية التحتية بمينائي الجبيل التجاري والصناعي.

