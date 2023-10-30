الحرب في غزة: منظور جيوسياسي

تشهد منطقة غرب آسيا حاليا تحولات وتطورات كبيرة تتجاوز حدود النزاعات الإقليمية المحدودة، سأحاول في هذا المقال تسليط بعض الضوء على العوامل والديناميات المختلفة المتداخلة المؤثرة في هذا المشهد المعقد، متناولا الآثار الأوسع والعواقب المحتملة لهذه الأحداث.وحسب. لقد رأينا كيف اجتذب الصراع المستمر في غزة الاهتمام الدولي خصوصا الغربي، فلا بد أنّ هناك دوافع أخرى كامنة للوجود الأمريكي.

أمّا إيران، والتي تعد قوة إقليمية رئيسة، فتواجه هي أيضا نقطة تحوّل حاسمة، إذ ترتبط روايتها وشرعيتها بمواجهتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي تبرّر على الدوام تدخلها في النزاعات الإقليمية، مثل تلك التي في سوريا والعراق ولبنان واليمن تحت هذا العنوان، ما يهدد بتقويض الرواية المؤسسة لإيران وتآكل تأثيرها إن لم تتدخل بشكل مؤثر في هذه الحرب.

علاوة على كل ذلك، هناك قلق متزايد من أنّ اليهود لم يعودوا يرون إسرائيل ملاذا آمنا لهم بعد الآن، وقد يؤدي هذا التخوف إلى نزوح جماعي للسكان اليهود، مما يزيد من تعقيد الوضع المتوتر بالفعل في دولة الاحتلال. كما أنّ إسرائيل التي تواجه مخاطر كبيرة تهدد بانهيارها، يجعلها بيئة غير آمنة للاستثمار ويضرب اقتصادها في الصميم. علاوة على كل ما سلف، فإنّ تفاقم التحديات التي تواجهها إسرائيل، بالذات في حماية نفسها، سيؤثر سلبا على إقامة شراكات وتحالفات مع دول أخرى. headtopics.com

كل هذه المقدمات توضح بأنّنا أمام نقطة تحوّل تاريخية، سنشهد فيها تشكيل نظام عالمي جديد، وستكون نتائج هذه التطورات الجيوسياسية في غرب آسيا، عواقب بعيدة المدى، ليس فقط على المنطقة، بل أيضا على التوازن العالمي للقوى، على الأرجح.

وفي حين يتكشف تراجع غرب أوروبا تدريجيا، تسهم العوامل الاقتصادية بشكل كبير في ضعفها. يخلق هذا التراجع فراغا في القوة، مما يترك المزيد من الفرص لتأثير الصين المتنامي، خصوصا وأنّ الولايات المتحدة تفقد التركيز وتحوّل اهتمامها إلى أماكن أخرى بعيدا عن بحر الصين الجنوبي وشرق آسيا عموما. headtopics.com

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