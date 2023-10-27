الحالة المطرية في الطائف تتواصل.. 'الهلال الأحمر' يتأهب ويرسل تحذيراته

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، أهبة الاستعداد والجاهزية؛ تزامناً مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة..

وأوضح مدير مكتب الهيئة بالمحافظة عبدالله الحارثي لـ'سبق'، أنه وبعد التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد ورفع الإنذار للون الأحمر تم تفعيل إدارة الحدث لمثل هذه الحالات وتطبيق الخطة المعدة في حال الكوارث -لا قدّر الله- ورفع الجاهزية القصوى من خلال تواجد فرق متمركزة بجانب الجهات ذات العلاقة مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة في موقعين للإسناد: مشهد الخالدية طريق الهدا، وطريق الشفا الطالع إشارة الستين، بالإضافة إلى 24 مركزاً إسعافياً بالمحافظة وخارجها..

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