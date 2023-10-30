الجيش الإسرائيلي: نتقدم تدريجيا في غزة وسنكثف النشاط الهجومي

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن قواته"تتقدم تدريجيا في قطاع غزة"، مع دفع المزيد من القوات إلى القطاع.

وأضاف"هم يتجمعون في مناطق لمحاولة مهاجمة قواتنا ونحن نهاجمهم من الجو، نتحرك على الأرض ونحددهم ونهجم عليهم من الجو". ورفض هاغاري التعليق على تقارير فلسطينية بشأن وجود دبابات إسرائيلية على مشارف مدينة غزة، وقال:"نواصل العمل ولن نكشف أماكن تواجد قواتنا".

وبالمقابل، أعلنت الحكومة في قطاع غزة، انسحاب آليات عسكرية إسرائيلية"بعد وقت قصير من توغلها بشكل محدود" في شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة. وأضاف:"لا يوجد أي تقدم برّي داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرّافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك". headtopics.com

وأضاف:"أمس (الأحد)، هاجمت طائرة مقاتلة في سوريا منصات إطلاق أطلقت منها الصواريخ على إسرائيل، وفي لبنان هاجمت طائرة أهدافاً لحزب الله". وأضاف:"إن نشاطنا البري في قطاع غزة يخدم، من بين أمور أخرى، هذا الهدف. قضية المختطفين ليست قضية وطنية فقط، بل قضية عالمية".

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