الجيش الإسرائيلي يحاصر مدينة غزة ويتقدم في المناطق الشمالية

ويساعد تحليل CNN للصور في تسليط الضوء على ما يحدث على الأرض حيث يزعم الجيش الإسرائيلي أنه حاصر المدينة. منذ أن شن جيش الدفاع الإسرائيلي هجومه البري على غزة قبل أسبوع، وهي المرحلة الأخيرة من حربه ضد حماس، تقدمت قواته على 3 محاور - من الحدود الشمالية الغربية لغزة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، ومن الشمال الشرقي بالقرب من بيت حانون، ومن الشرق. إلى الغرب، على طول جنوب مدينة غزة – في محاولة واضحة لتقسيم القطاع إلى قسمين

. وقد توغلت القوات الإسرائيلية بشكل أعمق على طول هذا الامتداد الغربي، باتجاه البحر، وفقا لصور الأقمار الصناعية لوكالة الفضاء الأوروبية التي التقطت يوم الأربعاء، والتي أشارت إلى أن القوات كانت على بعد أقل من كيلومتر تقريبا من تطويق مدينة غزة بالكامل. في حين أن الصور منخفضة الدقة، يبدو أنها تظهر آثار مركبات مدرعة ثقيلة تلتف عبر القطاع، جنوب المركز الحضري، وتصل إلى الساحل تقريبًا. لم تظهر بعد مقاطع الفيديو التي تظهر تقدم إسرائيل جنوب مدينة غزة، لكن اللقطات التي شاركها الجيش الإسرائيلي وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة أظهرت أن القوات الإسرائيلية تحركت في المجتمعات الواقعة في أقصى شمال غزة – بيت حانون وبيت لاهيا والعطاطرة – الواقعة على محيط مدينة غزة من الشمال. وأظهرت صور ولقطات الأقمار الصناعية أيضًا وجود قوات إسرائيلية على طريق صلاح الدين، وهو طريق سريع يمتد على طول القطاع، ويبدو أنها تمنع أي شخص لا يزال في مدينة غزة من التحرك جنوبًا. وأظهر مقطع فيديو، صوره الصحفي الفلسطيني المستقل يوسف الصيفي وظهر، الاثنين، دبابة إسرائيلية تطلق النار على سيارة على الطري

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