الجيش الإسرائيلي يرفض تأكيد وصول دباباته إلى أطراف مدنية غزة

أفاد شهود أن دبابات إسرائيلية دخلت اليوم حياً على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه. في قطاع غزة، ورفض تأكيد موقع القوات البرية الإسرائيلية في القطاع. وكانت صور على مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهرت ما يبدو أنها دبابات إسرائيلية تتقدم على طريق رئيسي فيه.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه ضرب"أكثر من 600" هدف في قطاع غزة"في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة". وبحسب ما أوردت صحيفة"يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم فإن الجيش الإسرائيلي أعلن توسيع عملياته في غزة، حيث واصل عملياته البرية بالقطاع ليلة الأحد/ الاثنين.وكان شهود قد أفادوا لوكالة فرانس برس أن دبابات إسرائيلية دخلت اليوم حياً على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه.

وأشار الشهود الى إن الدبابات وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة. وقال أحدهم"قاموا بقطع شارع صلاح الدين (الذين يربط الشمال بالجنوب) وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك". من جانبه نفى المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة حماس، اليوم الإثنين، توغل الجيش الإسرائيلي في الأحياء السكنية في غزة. وأضاف أن"ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديكوفي أثناء الاحداث، قامت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي، بتوجيه من قوات برية تابعة للجيش الإسرائيلي، بقصف موقع يقع داخل مبنى تابع لحركة حماس،"كان بداخله أكثر من 20 ناشطا إرهابيا من حماس"، بحسب"يديعوت أحرونوت". headtopics.com

وكان مسلحون من حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، قد هاجموا إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص. وتم أخذ نحو 230 شخصا كرهائن. ويستمر عدد القتلى في قطاع غزة في الارتفاع في ظل الهجمات المضادة الشرسة التي تشنها إسرائيل. ووفقاً لوزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، قتل أكثر من 8 آلاف فلسطيني منذ بدء الحرب.في خطوة مباغتة، قامت حركة حماس، يوم السبت 07 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهجوم كبير على إسرائيل عبر إطلاق وابل من الصواريخ في اتجاه بلدات ومدن إسرائيلية، فضلاً عن اختراق عدد من المسلحين للسياج الحدودي الذي أقامته إسرائيل حول غزة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: dw_arabic »

الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات للأعمال القتالية في شمال غزةنشر الجيش الإسرائيلي لقطات جديدة توثق دباباته وهي تخوض المعركة في شمال غزة يوم السبت، وذلك بعد الإعلان عن توسيع عمليته البرية في القطاع. اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة: الجيش الإسرائيلي يشن هجوما بريا وجويا عنيفا على قطاع غزةحرب غزة: الجيش الإسرائيلي يشن هجوماً برياً وجوياً عنيفاً على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

كيف فشل الاجتياح البري الإسرائيلي بتحقيق أهدافه ضد فصائل غزة؟بموازاة إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العملياتِ البرية في قطاع غزة، اقرأ أكثر ⮕

حماس: الأسرى مقابل جميع المعتقلين وتل أبيب ترفضمع تأكيد الجيش الإسرائيلي وجود 230 أسيراً في قطاع غزة، عادت حركة حماس للشرط ذاته.الأسرى مقابل كل المعتقلينفقد أعلنت الحركة في بيان السبت، مجدداً اسعدادها إ اقرأ أكثر ⮕

المملكة: الاجتياح البري لغزة انتهاك صارخ وعلى إسرائيل وقفهبالتزامن مع تأكيد الجيش الإسرائيلي أن عملياته البرية الموسعة مستمرة في قطاع غزة، أدانت السعودية الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والعمليات العسكرية البرية، لما تحمله من مخاطر على حياة... اقرأ أكثر ⮕

الأسرى ثانية.. حماس تتمسك بشرطها وإسرائيل 'حرب نفسية'مع تأكيد الجيش الإسرائيلي وجود 230 أسيراً في قطاع غزة، عادت حركة حماس للشرط ذاته.الأسرى مقابل كل المعتقلينفقد أعلنت الحركة في بيان السبت، مجدداً اسعدادها إ اقرأ أكثر ⮕