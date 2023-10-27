الجيش الإيراني يطلق مناورات برية ضخمة بمشاركة مختلف الوحدات العسكرية (فيديو)

وقال المتحدث باسم المناورات العقيد كريم جشك إن هذه المناورات تجري في منطقة نصر آباد التابعة لمحافظة أصفهان، وأن القوات والوحدات المشاركة في هذه المناورات انطلقت من 7 محافظات وستقطع مسافات معدلها 1100 كيلومتر وستنتشر في نصر آباد.

كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأن الرئيس جو بايدن أمر بتوجيه ضربات على منشآت تابعة لإيران في سوريا،"ردا على سلسلة من الهجمات" استهدفت القوات المسلحة الأمريكية.استفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.

أصاب صاروخ منشأة طبية في مدينة طابا، التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن غزة، على البحر الأحمر بالقرب من الحدود الإسرائيلية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة سقوط قذيفة في جبال نوبيع أثناء تحليق طائرة مصرية في المنطقة. headtopics.com

أكد شهود عيان لقناة القاهرة الإخبارية، أن طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر حتى الآن."حزب الله" ينشر فيديو عن استهداف الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة (فيديو) قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يحذره فيها من استهداف الجنود الأمريكيين في المنطقة.صعدت العملة الروسية بقوة في تعاملات اليوم الجمعة بعد إعلان المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2% من 13% إلى 15% سنويا.تتطرق أصوات وخاصة في المناسبات التي يتفجر فيها الصراع لإسرائيلي الفلسطيني بعنف إلى تشبيه الفلسطينيين بالهنود الحمر، سكان أمريكا الأصليين، في معرض التأكيد أو النفي أو لمآرب أخرى.

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الجيش الإيراني يبدأ مناورات برية كبيرةبدأت القوات البرية في الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، مناورات ضخمة في وسط البلاد تستمر يومين. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإيراني يجري مناورات ضخمة 'من أجل مواجهة التهديدات والتغييرات القادمة'تبدأ القوات البرية الإيرانية غدا الجمعة مناورات 'اقتدار 1402' في منطقة نصر آباد العامة في أصفهان. اقرأ أكثر ⮕

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /27.10.2023/تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح. اقرأ أكثر ⮕

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /26.10.2023/تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: ننتظر وصول عتاد عسكري لبدء الهجوم البري على غزةقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش بانتظار وصول عتاد عسكري لشن عملية برية على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

بعد تحذير قائد الحرس الثوري.. إيران تستعرض بـ'اقتدار 1402'تنطلق خلال أيام مناورات 'اقتدار 1402' ' للقوات البرية للجيش الإيراني، وذلك في ظل ارتفاع المخاوف من اتساع رقعة الصراع الدائر في غزة. اقرأ أكثر ⮕