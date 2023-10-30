الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو من عمليته البرية الأخيرة في غزة

نشر الجيش الإسرائيلي فيديو من عمليته البرية الأخيرة في قطاع غزة، معلنا القضاء على عناصر من حركة"حماس" خلال الساعات الماضية.وقال المتحدث باسم الجيش اليوم الاثنين إنه تم استهداف مبنى تجمع تابع لـ"حماس" يوجد فيه أكثر من 20 ناشطا، مؤكدا أنه خلال آخر 24 ساعة تم ضرب حوالي 600 هدف منها مستودعات للوسائل القتالية، وأماكن اختباء وتجمع تابعة لعناصر الحركة، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع.

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من جنوده الليلة الماضية، نتيجة الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.صرح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، بأنه تم إبلاغ عائلات 239 شخصا أن أبنائهم أسرى لدى حركة"حماس" بقطاع غزة، وشدد على أنهم سيلاحقون رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.

دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى تبنّي منطق جديد في المجتمع لمواجهة الأزمات كتلك التي يشهدها الشرق الأوسط، وحذر من خطر الحرب في أوروبا.مهاجم ليفربول السابق: قررت الرحيل عن"الريدز" بعدما تدربت مع صلاح headtopics.com

كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم"الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021.أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الانذار دوت في الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة صواريخ من طراز كاتيوشا، فيما اندلعت حرائق في كريات شمونة بعد تجدد استهداف شمال إسرائيل.

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة. headtopics.com

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبا واسعا بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سعيه لتحقيق"نبوءة أشعياء".أكد الكاتب بمجلة"فوربس" ديفيد إكس أن الطائرات المسيرة الروسية تشكل تهديدا كبيرا للدبابات العاملة في صفوف قوات كييف إبان تحركها نهارا خارج المخابئ وفي الحقول وعلى طول الطرق.أعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام رحلات الوصول والمغادرة.

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بيان جديد للجيش الإسرائيلي حول العملية البرية في غزة (فيديو)أعلن الجيش الإسرائيلي عن استمرار توسيع عمليته البرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم القضاء على عناصر من حركة 'حماس' خلال ساعات الليل. اقرأ أكثر ⮕

ليلة رعب في غزة... ودمار وخسائر كبيرة وتصعيد في الضفةقال الجيش الإسرائيلي إنه تقدم في محاور في شمال قطاع غزة، موسعاً نطاق عمليته البرية، وقتل خلال ذلك مسؤول القوة الجوية ومسؤول القوة البحرية في «كتائب القسام». اقرأ أكثر ⮕

كيف فشل الاجتياح البري الإسرائيلي بتحقيق أهدافه ضد فصائل غزة؟بموازاة إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العملياتِ البرية في قطاع غزة، اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات للأعمال القتالية في شمال غزةنشر الجيش الإسرائيلي لقطات جديدة توثق دباباته وهي تخوض المعركة في شمال غزة يوم السبت، وذلك بعد الإعلان عن توسيع عمليته البرية في القطاع. اقرأ أكثر ⮕

بيان إسرائيلي جديد حول العمليات العسكرية البرية في قطاع غزةأصدر الجيش الإسرائيلي صبح اليوم السبت بيانا حول تطورات العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتوغل قواته البرية في قطاع غزةنشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مشاهد جديدة توثق توغل قواته البرية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕