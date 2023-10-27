الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعملية إنزال بحري على شواطئ غزة الليلة الماضية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات بحرية نفذت عملية إنزال بحري جنوبي قطاع عزة، أسفرت عن تدمير بنى تحتية تابعة لحركة"حماس".وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي:"نفذت قوات الكوماندوز البحري خلال ساعات الليلة الماضية عملية دهم مركزة من البحر في جنوب قطاع غزة، حيث دمر أفراد الكوماندوز البحري بنى تحتية تابعة لحركة"حماس"، ونشطت داخل مجمع يستخدمه أفراد القوة البحرية للتنظيم".

وأعلنت"كتائب القسام" في وقت سابق أن قوات إسرائيلية حاولت تنفيذ عميلة إنزال على شاطئ مدينة رفح جنوب القطاع فجر اليوم، وأنها فرّت تاركة كميات من الأسلحة. ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة"حماس" عملية"طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية"السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، كما أسرت"حماس" 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.أعلنت القوات المسلحة المصرية سقوط طائرة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة في طابا.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.أول رد مصري على سقوط صاروخ في طابا.. headtopics.com

قام عدد كبير من المصريين بمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل والتابعة للدول الغربية وشركات إسرائيلية تنتشر تحت مسميات مختلفة في الكثير من البلدان.تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها العشرين منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، مع تأزم الوضع الإنساني وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وشح المساعدات.اللقطات الأولى لآثار سقوط صاروخ في مدينة طابا المصرية

كان يسافر بهوية منتحلة، وتفاجأ أثناء عودته إلى مكان إقامته بفندق"ذا ديبلومات" بمنطقة سليمة في مالطا، بأحدهم يناديه باسمه الحقيقي، استدار تلقائيا، فانطلق الرصاص وأصابه في مقتل.أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن نشر الولايات المتحدة لأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط يعد استفزازات ويخلق توترا إضافيا في المنطقة. headtopics.com

اقرأ أكثر:

RTARABIC »

إسرائيل تكثّف غاراتها على غزة... ودعوات لـ«هدنة إنسانية»جدد الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية غاراته على قطاع غزة ما أسفر عن سقوط أكثر من 80 قتيلاً. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: قواتنا توغلت الليلة الماضية في قطاع غزة وهاجمت أهدافا تابعة لحماسأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات مشتركة تابعة للجيش توغلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة مرة أخرى، وهاجمت العشرات من الأهداف العسكرية التابعة لحركة 'حماس'. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: قواتنا توغلت الليلة الماضية في قطاع غزة وهاجمت أهدافا تابعة لـ'حماس'أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات مشتركة تابعة للجيش توغلت خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة مرة أخرى، وهاجمت العشرات من الأهداف التابعة لحركة 'حماس'. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يعرض مشاهد لتوغل قواته داخل قطاع غزة 'فيديو'نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لتوغل قواته في قطاع غزة ومهاجمتها لأهداف تابعة لحركة 'حماس' خلال الـ24 ساعة الماضية. اقرأ أكثر ⮕

توغل إسرائيلي داخل قطاع غزة ليلا لمهاجمة أهداف تابعة لحركة 'حماس' 'فيديو'أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بتوغل قوات من الجيش الإسرائيلي إلى داخل قطاع غزة ليل الأربعاء على الخميس، بهدف شن سلسلة هجمات على أهداف لحركة 'حماس' داخل القطاع. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لـ'إحباط تسلل مسلحين من قطاع غزة إلى شاطئ زيكيم'نشر الجيش الإسرائيلي لقطات قال إنها توثق إحباط عملية تسلل مسلحين من قطاع غزة إلى شاطئ زيكيم مساء يوم الثلاثاء. اقرأ أكثر ⮕