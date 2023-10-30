الجيش الإسرائيلي: مستمرون في توسيع الأعمال البرية بقطاع غزة

متحدثة عسكرية إسرائيلية: هاجمنا نحو 600 هدف لحماس في غزة خلال 24 ساعة.. مقتل 20 من عناصر حماس وهدم بنى تحتية في غزة الليلة الماضيةوأشارت إيلا إلى قصف مبنى في غزة قالت إن 20 من عناصر حماس كانوا بداخله.، مؤكدا أنه"لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر". فيما أشار إلى أن"القوات الإسرائيلية لا تنوي البقاء في قطاع غزة إلى الأبد، لكننا سنبقى لفترة من أجل القضاء على حماس".

وتسارعت الأحداث منذ مساء الجمعة مع شن إسرائيل غارات جوية وقصفا من البر والبحر، ترافق مع قطع للاتصالات عن غزة لنحو يوم، مع بدء توغل بري هو الأوسع منذ بداية المعارك في 7 أكتوبر.هذا وتتزايد الدعوات للسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل يشنه الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقتل في القصف الإسرائيلي أكثر من 8 آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في حكومة حماس. وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون قضوا يوم الهجوم الذي احتجزت خلاله حماس 239 أسيرا"بينهم الكثير من العمال الأجانب" وفق السلطات الإسرائيلية.قوات إسرائيلية تقتحم جنين.. headtopics.com

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