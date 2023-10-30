الجيش الإسرائيلي يكشف عدد قتلاه منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'

كشف الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الاثنين حصيلة قتلاه منذ بدء عملية"طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن"العملية البرية سوف تخدم الأهداف التي وضعناها"، وأن"قضية المخطوفين هي ليست قضية إسرائيلية فقط بل قضية عالمية". أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت"حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.

تداولت صفحات إخبارية اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر وصول الدبابات الإسرائيلية إلى شارع صلاح الدين في غزة.رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، على تغريدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الساخرة حول القواعد العسكرية الأمريكية المحيطة إيران.دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيري وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة. headtopics.com

كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم"الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021.إطلاق قذائف من لبنان تجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل.. (فيديو+صور)

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /29.10.2023/ أعلنت كتائب القسام في لبنان مساء اليوم الأحد أنها"قصفت مغتصبة"نهاريا" شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخا ردا على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في غزة".أكد الكاتب بمجلة"فوربس" ديفيد إكس أن الطائرات المسيرة الروسية تشكل تهديدا كبيرا للدبابات العاملة في صفوف قوات كييف إبان تحركها نهارا خارج المخابئ وفي الحقول وعلى طول الطرق.قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن ليس لها خطط لإرسال قوات إلى إسرائيل أو قطاع غزة. headtopics.com

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هذا ما تضمنته.. نتنياهو يحذف تدوينة اتهم فيها جهات معينة بالفشل في التنبؤ بـ'طوفان الأقصى'حذف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدوينة نشرها فجر اليوم الأحد حمّل فيها رئيسي 'الشاباك' والاستخبارات العسكرية مسؤولية إغفال عملية 'طوفان الأقصى' التي أطلقتها 'حماس'. اقرأ أكثر ⮕

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