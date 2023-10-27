الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة هذه الليلة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.

أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.أفادت وسائل إعلم مصرية فجر اليوم الجمعة بسقوط صاروخ في طابا المصرية وإصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.

نشر"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.أعلن مصدران أمنيان مصريان بحديث لـ"رويترز" أن قذيفة سقطت في مدينة نويبع على الساحل الغربي لخليج العقبة بالبحر الأحمر، وأن السلطات المختصة تحقق في الحادث.أعلنت وسائل الإعلام المصرية وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة المصرية إلى موقع سقوط صاروخ على مبنى للإسعاف في مدينة طابا. headtopics.com

رفع مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، خلال خطابه في الجمعية العامة رمز استجابة سريعة (QR code)، زعم أنه يحوي أدلة على"جرائم حماس" التي ارتكبتها في 7 أكتوبر.عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد في تل أبيب، صرحت الأسيرة المفرج عنها يوخفيد ليفشيتز (85 عاما) بأن عناصر"حماس" كانوا"ودودين للغاية" ما أثار حفيظة مؤيدي إسرائيل.

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب المصري اللواء أحمد العوضي، إن مصر لن تقوم بأي رد عسكري إلا في حال تعرض أمنها القومي لأي مخاطر خارجية.أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.واصل ليفربول انتصاراته في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث تخطى ضيفه تولوز 5-1 الخميس ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وترك النجم المصري محمد صلاح بصمته الخاصة في اللقاء. headtopics.com

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مجسم يحاكي القطاع بالنقب.. تدريب إسرائيلي في 'غزة الصغيرة'في إطار استعدادته لعمليته البرية في قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي تحركاته البرية في 'غزة الصغيرة' وهو اسم أُطلق على منطقة تدريبات عسكرية تحاكي في تفاصيلها كل تفاصيل غزة. اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يستعد للعملية البرية في قطاع غزةقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مساء يوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يستعد للعملية البرية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتوغل دباباته في قطاع غزةنشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا لدباباته تتوغل في شمال قطاع غزة فجر الخميس. اقرأ أكثر ⮕

بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ توغل بري في قطاع غزةأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، أن القوات البرية الإسرائيلية نفذت توغلا كبيرا نسبيا في قطاع غزة خلال ليل الأربعاء. اقرأ أكثر ⮕

بتحليل صور الأقمار الصناعية.. خريطة توضح المناطق المتضررة في غزةقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل الغارات البرية على غزة في الأيام المقبلة للتحضير للمراحل التالية من الحرب ضد حماس. اقرأ أكثر ⮕

الحرب على غزة في يومها الـ21 لحظة بلحظة.. مؤشرات على اجتياح بري مرتقب للقطاعدخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ21 منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'، مع توسيع الجيش الإسرائيلي لرقعة غاراته ضد القطاع وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين وشح المساعدات. اقرأ أكثر ⮕