الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط في قوات الاحتياط وإصابة جنديين في الشمال في حادث انقلاب دبابة

أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.رسالة صامتة مبطنة من حسن نصر الله لا تتجاوز مدتها 12 ثانية (فيديو)

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تجمع لدعم فلسطين في اسطنبول، متوجها بكلامه للدول الغربية، إن الغرب إذا كان يريد إشعال حرب جديدة في الشرق الأوسط فعليه أن لا ينسى عزيمتنا.

أعلن الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأحد أن"الأمين العام للحزب حسن نصر الله سيتحدث بحفل تكريم للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس يوم الجمعة 3 نوفمبر".دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيري وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة. headtopics.com

رد الفنان المصري محمد رمضان، على الانتقادات التي وجهتها له القناة العاشرة الإسرائيلية التي طالبت الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعماله، على خلفية رسالة وجهها للجيوش العربية بشأن غزة.شنت المعارضة الإسرائيلية هجوما لاذعا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تنصله من الفشل، وإلقاء المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر على الأجهزة الأمنية والاستخبارات.مصر..

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن القوات الإسرائيلية وسعت منذ مساء السبت نطاق عملياتها العسكرية البرية في قطاع غزة.أعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام رحلات الوصول والمغادرة.كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم"الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021. headtopics.com

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الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط في قوات الاحتياط وإصابة جندي في الشمال في حادث انقلاب دبابةأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، مقتل ضابط إسرائيلي من قوات الاحتياط في حادثة انقلاب دبابة في الشمال وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة. اقرأ أكثر ⮕

مقتل جندي وإصابة ضابط في انقلاب دبابة إسرائيليةأعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا قتل، بينما أصيب ضابط بجروح خطيرة، عندما انقلبت دبابة شمالي البلاد، الأحد. اقرأ أكثر ⮕

مقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنينأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'، بمقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين فجر اليوم الاثنين. اقرأ أكثر ⮕

هدم منزل القيادي في حركة 'حماس' باجس نخلة في مخيم الجلزون شمال رام الله (فيديو)هدمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت منزل القيادي في حركة 'حماس' باجس نخلة في مخيم الجلزون شمال رام الله. اقرأ أكثر ⮕

مصرع وإصابة 88 في حادث تصادم مروع بمصر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةمصرع وإصابة 88 في حادث تصادم مروع بمصر وقع صباح اليوم السبت حادث مروري مروع على طريق 'القاهرة - الإسكندرية' الصحراوي بمصر تسبب في وقوع عشرات الضحايا والمصابين. اقرأ أكثر ⮕

كيف فشل الاجتياح البري الإسرائيلي بتحقيق أهدافه ضد فصائل غزة؟بموازاة إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العملياتِ البرية في قطاع غزة، اقرأ أكثر ⮕