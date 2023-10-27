الجيش الإسرائيلي ينفي انطلاق العملية البرية في غزة ويقول: نجري تهيئة ظروف للعمليات على الأرض

وقال ليرنر في حديث لقناة ABC، ردا على سؤال حول ما إذا كانت انطلقت العملية البرية، يوم الجمعة:"نحن نجري عمليات التمشيط والتطهير من أجل تهيئة ظروف عملياتية أفضل على الأرض".

وأضاف:"نعتزم تفكيك قدراتهم من خلال تدمير إدارتهم، والتأكد من أنهم لن يتمكنوا من استخدام قطاع غزة لإطلاق الهجمات على شعبنا من جديد". في قطاع غزة، يوم الجمعة، حيث يتعرض القطاع لضربات جوية وقصف مدفعي مكثف خلال الساعات الأخيرة مع توغل للدبابات والآليات المدرعة الإسرائيلية في شمال القطاع.الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة هذه الليلة

أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة سقوط قذيفة في جبال نوبيع أثناء تحليق طائرة مصرية في المنطقة. headtopics.com

علق البرلماني المصري والكاتب الصحفي مصطفى بكري على بيان المتحدث العسكري المصري، بأن هناك طائرة مجهولة سقطت بجوار وحدة الإسعاف في مدينة طابا.عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لإصابة مباشرة لأحد المباني في تل أبيب والأضرار التي لحقت به، عقب إطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية على المدينة.انطلقت رشقة صاروخية ضخمة تنطلق من غزة الآن باتجاه مدن وأهداف إسرائيلية وسط قصف عنيف وغير مسبوق للقطاع من قبل مقاتلات الجيش الإسرائيلي.

أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.أفاد مصدر هندي وآخر قطري، أن محكمة في قطر قضت يوم أمس الخميس بإعدام ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.رد رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ على من وصفهم بـ"المزايدين" الذي يستخدمون اسم المملكة أو اسمه أو اسم موسم الرياض"كشماعة" لتحويل الأنظار عن حدث آخر أو وضع آخر. headtopics.com

اقرأ أكثر:

RTARABIC »

مجسم يحاكي القطاع بالنقب.. تدريب إسرائيلي في 'غزة الصغيرة'في إطار استعدادته لعمليته البرية في قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي تحركاته البرية في 'غزة الصغيرة' وهو اسم أُطلق على منطقة تدريبات عسكرية تحاكي في تفاصيلها كل تفاصيل غزة. اقرأ أكثر ⮕

بتحليل صور الأقمار الصناعية.. خريطة توضح المناطق المتضررة في غزةقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل الغارات البرية على غزة في الأيام المقبلة للتحضير للمراحل التالية من الحرب ضد حماس. اقرأ أكثر ⮕

قصف أمريكي لمواقع إيرانية بسوريا.. حرب إسرائيل بغزة تتوسع؟قصف هو الأعنف على غزة منذ عشرين يوما إضافة إلى توسيع العمليات البرية حسبما أكده الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع قطع شبكة الانترنت والاتصالات بشكل كامل على القطاع اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض: ندعم 'هدنة إنسانية' لإيصال المساعدات إلى غزةأعلنت الولايات المتحدة دعمها 'هدنة إنسانية' بهدف إيصال المساعدات الى قطاع غزة، في وقت أكد الجيش الاسرائيلي 'توسيع' عملياته البرية في القطاع المحاصر. اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض: واشنطن لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيلأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، دعمها 'هدنة انسانية' بهدف إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، في وقت أكد الجيش الاسرائيلي 'توسيع' عملياته البرية في القطاع المحاصر. اقرأ أكثر ⮕

هجمات صاروخية تقشع ظلام غزة والجيش الإسرائيلي يتحرك برياسجلت الكاميرات عدة انفجارات في شمال غزة مساء اليوم الجمعة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن توسيع عملياته البرية الليلة في القطاع. اقرأ أكثر ⮕