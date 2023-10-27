الجيش الاسرائيلي يعلن إحباط سلاح الجو هجوما جويا في منطقة البحر الأحمر

الجيش المصري يعلن سقوط مسيّرة في طابا أدت لإصابة 6 أشخاصإعلام إسرائيلي: الجيش ينفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع معلومات استخبارية في قطاع غزة

أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.أفادت وسائل إعلم مصرية فجر اليوم الجمعة بسقوط صاروخ في طابا المصرية وإصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.

نشر"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.أعلن مصدران أمنيان مصريان بحديث لـ"رويترز" أن قذيفة سقطت في مدينة نويبع على الساحل الغربي لخليج العقبة بالبحر الأحمر، وأن السلطات المختصة تحقق في الحادث.كان يسافر بهوية منتحلة، وتفاجأ أثناء عودته إلى مكان إقامته بفندق"ذا ديبلومات" بمنطقة سليمة في مالطا، بأحدهم يناديه باسمه الحقيقي، استدار تلقائيا، فانطلق الرصاص وأصابه في مقتل. headtopics.com

واصل ليفربول انتصاراته في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث تخطى ضيفه تولوز 5-1 الخميس ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وترك النجم المصري محمد صلاح بصمته الخاصة في اللقاء.أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.القوات الروسية تستخدم تكتيك"صيد الوحوش" في تطويق قوات كييف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الغرب سئم كثيرا من أوكرانيا وتبنى بحماس دعم إسرائيل وأن الأخيرة تؤخر عمليتها البرية في غزة تحت ضغط واشنطن وخوفا من غضب عالمي.الجيش الإسرائيلي: قواتنا توغلت الليلة الماضية في قطاع غزة وهاجمت أهدافا تابعة لـ"حماس" headtopics.com

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الجيش الإسرائيلي: مصر تعرضت لتهديد جويأعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: رصد تهديد في منطقة البحر الأحمرأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، رصد 'تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر'، مشيرا إلى أن 'الموضوع لا يزال قيد التحقيق'. اقرأ أكثر ⮕

بالفيديو: سقوط صاروخ في طابا بمصر وأنباء عن وقوع إصاباتقال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم الجمعة، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا. اقرأ أكثر ⮕

القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة الطور شرق القدس وتطلق قنابل الغاز في بلدة العيزرية (فيديو)اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة الطور شرق القدس، كما وردت أنباء عن قيام الجيش بإطلاق قنابل الغاز وبكثافة في منطقة رأس كبسة ببلدة العيزرية شرق القدس أيضا. اقرأ أكثر ⮕

مجسم يحاكي القطاع بالنقب.. تدريب إسرائيلي في 'غزة الصغيرة'في إطار استعدادته لعمليته البرية في قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي تحركاته البرية في 'غزة الصغيرة' وهو اسم أُطلق على منطقة تدريبات عسكرية تحاكي في تفاصيلها كل تفاصيل غزة. اقرأ أكثر ⮕

مقاتلات حربية إسرائيلية تنفذ الآن هجوما ضخما على قطاع غزة يشمل كافة المناطقأفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن الطائرات الإسرائيلية تنفذ هجوما جويا ضخما وعنيفا على عدة مناطق في القطاع، والقصف المدفعي لا يزال مستمرا منذ ساعات على المناطق الشرقية. اقرأ أكثر ⮕