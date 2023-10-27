الجيش المصري: سقوط طائرة بدون طيار 'مجهولة' على مبنى في طابا

تزامنا مع حديث إعلام محلي عن وقوع "حادث سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء في مدينة نوبيع بالبحر الأحمر"...

أعلن الجيش المصري، الجمعة، سقوط طائرة بدون طيار"مجهولة الهوية" على مبنى في مدينة طابا الحدودية مع إسرائيل. جاء ذلك في بيان لمتحدث الجيش، العقيد غريب عبد الحافظ، تزامنا مع حديث إعلام محلي عن"حادث سقوط جسم غريب قرب محطة كهرباء في مدينة نوبيع بالبحر الأحمر (شرق)".

وقال متحدث الجيش:"سقطت إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا". وأضاف:"أسفر الحادث عن اصابات طفيفة لعدد 6 فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية" . headtopics.com

ونقلت القاهرة الإخبارية الخاصة المقربة من السلطات، الجمعة، عن مصدر مطلع لم تسمه بـ"سقوط جسم غريب قرب محطة كهرباء نويبع"، بعد وقت قصير من إشارتها لـ"سقوط مقذوف" على المدينة ذاتها.من جانبه، قال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس:"في الساعات الأخيرة تم رصد تهديدًا جويًا في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه".

وأضاف:"الموضوع لا يزال قيد التحقيق، وحسب تقديرنا الإصابة التي تعرضت لها مصر ناجمة عن هذا التهديد"، دون تفاصيل أكثر. وتابع:"ستعمل إسرائيل مع مصر والولايات المتحدة على تعزز الحماية في المنطقة بمواجهة التهديدات القادمة من محيط البحر الأحمر".يشار أنه قبل أيام، أطلقت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي النار وأصابت موقعًا مصريًا قرب الحدود في منطقة كرم أبو سالم، بحسب ما أعلنت تل أبيب التي قالت إن الحادثة وقعت"عن طريق الخطأ". headtopics.com

وأعلن الجيش المصري وقتها وقوع"إصابات طفيفة لعناصر برج مراقبة بالحدود المصرية إثر شظايا قذيفة إسرائيلية أُطلقت بالخطأ"، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي"تأسف عن الحادث غير المتعمد".

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