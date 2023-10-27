الجيش الإسرائيلي يحطم نصب الصحفية 'أبو عاقلة' التذكاري في جنين

حطمت جرافات إسرائيلية، الجمعة، النصب التذكاري للصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة، على مدخل مخيم جنين للاجئين.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن"قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين، وأطراف مخيمها، وشرعت جرافة عسكرية بتدمير شارع الشهيدة أبو عاقلة، ونصبها التذكاري". وأوضح الشهود أن"الجيش تعمد تخريب الشارع وحطم النصب التذكاري لأبو عاقلة" التي كانت تعمل مراسلة في قناة الجزيرة القطرية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن 4 فلسطينيين قتلوا فجرا برصاص الجيش الإسرائيلي، بينهم 3 في مدينة جنين. وقتلت أبو عاقلة أثناء تأديتها مهامّها بتغطية اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، في 11 مايو/أيار 2022. headtopics.com

وللمرة الثانية يتم تحطيم النصب التذكاري خلال 4 أشهر بعدما دشن يوم 11 مايو/أيار 2023، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لمقتلها، والذي أقيم في مكان الحادثة. وقبل يومين، أقرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية استخدمت"القوة المميتة دون مبرر" في استهدافها لشيرين أبو عاقلة.

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