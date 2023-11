الجيش الإسرائلي يقول إنه هاجم خلايا وأهدافا جنوبي لبنان

وأردف:"كما هاجمت طائرات جيش الدفاع الإسرائيلي مؤخرا البنية التحتية العسكرية وموقع إطلاق مضاد للدبابات تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية". -عند الساعة 15:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 01 نوفمبر 2023 استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر قيادة كتيبة زرعيت المستحدثه وتجمع آلياته وقواته ‏في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم"عزل" حركة حماس، فيما عرضت"بلومبرغ" 3 خيارات في هذا الإطار.أفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن.ذكرت صحيفة"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى"حماس" في قطاع غزة.

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.اعترفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في حديث مع المخادعين الروسيين فوفان وليكسوس، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج بهجومها المضاد، فيما تدّعي على العلن عكس ذلك.

قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصري الأسبق ومسؤول غرفة العمليات خلال حرب أكتوبر اللواء محمد رشاد، إن المخابرات الإسرائيلية تواجه فشلا غير مسبوق في تاريخها.زاخاروفا: تعلق على اعتراف نتنياهو بخطط تهجير سكان غزة

قال الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء إنه هاجم أهدافا لـ'حزب الله' اللبناني في بلدات جنوب لبنان الحدودية.

أفادت مراسلة RT في لبنان بأنه خلال ساعات الصباح الأولى شن الجيش الإسرائيلي غارة على الحي الغربي في بلدة ياطر، الواقعة في القطاع الغربي جنوبي البلاد.

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل، إثر تسلل 'طائرات معادية'.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه 'يواصل اعتراض التهديدات' على حدوده الشمالية مع لبنان، وحدوده الجنوبية بالقرب من البحر الأحمر.

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنه شنّ غارات جوية ضد منشآت ومواقع في جنوب لبنان تابعة لحزب الله.

أعلن 'حزب الله' اللبناني اليوم الثلاثاء استهداف مواقع وقوات إسرائيلية في جنوب لبنان، فيما قصف الجيش الإسرائيلي بلدات عدة على الحدود.

