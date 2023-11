الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة الأراضي اللبنانية 'ردا على إطلاق صاروخ أرض-جو'

يأتي ذلك، بعدما كان حزب الله اللبناني أعلن فجر اليوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية مسلحة بواسطة صاروخ أرض جو جنوبي لبنان. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم"عزل" حركة حماس، فيما عرضت"بلومبرغ" 3 خيارات في هذا الإطار.أفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن."نيويورك تايمز": وصول قوات أمريكية إلى إسرائيل للمساعدة في قضية الرهائن

تحركت دول أمريكا اللاتينية في وجه القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة الذي خلف أكثر من 8 آلاف قتيل معظمهم أطفال بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمفقودين.إسرائيل تختفي من أشهر خرائط الصين! (صور) وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواطنيه بأن الحرب ستستمر حتى"تحقيق النصر"، مشيرا إلى أن"الحرب طويلة لدينا فيها إنجازات مهمة، ولكن لدينا خسائر مؤلمة أيضا".نشرت"كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة"حماس" مشاهد من الاشتباكات بين عناصرها والقوات الإسرائيلية التي توغلت غرب"إيرز" يوم الأحد 29 أكتوبر.

صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بحثا هاتفيا الحرب الإسرائيلية على غزة.دخلت الحرب يومها الـ25 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع النزاع في الشرق الأوسط.أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وجود اختلاف كبير بين الوضع في أوكرانيا بعد نحو عامين من الصراع مقارنة بالوضع في قطاع غزة في ثالث أسابيع الحرب فقط.

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه صد فجر اليوم الأربعاء، صاروخ أرض-جو أطلق من الأراضي اللبنانية، وأنه رد بقصف مصدر إطلاق الصاروخ.

أعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش قصف بنية تحتية ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لجماعة حزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الجيش قصف بنية تحتية ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لـ«حزب الله» داخل الأراضي اللبنانية.

غداة إعلان الجيش اعتراض صاروخ أرض ـ أرض أطلق باتجاه إسرائيل من منطقة البحر الأحمر

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه استخدم نظام الدفاع الجوي (آرو) للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع مع حركة حماس في 7 أكتوبر لاعتراض صاروخ أرض-أرض فوق البحر الأحمر كان قادما باتجاه إسرائيل.

