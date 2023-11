الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد القتلى من الجنود في غزة إلى 17

ومنذ فجر الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي"كتائب القسام" في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر إيرز الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على غزة، قتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيين، بينهم 3648 طفلا، وأصاب نحو 22219​​​​​​​، كما قتل 130 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

