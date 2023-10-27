الجيش الإسرائيلي يؤكد تكثيف قصفه لغزة ويعلن توسيع نطاق عملياته البرية

تشهد مناطق مختلفة من قطاع غزة قصفاً يعد هو الأشد من نوعه منذ اندلاع المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماسمساء اليوم الجمعة (27 أكتوبر/تشرين الأول 2023) لقصف إسرائيلي كثيف"هو الأعنف" منذ بداية الحرب الأخيرة ولا سيما مدينة غزة على ما أظهرت لقطات مباشرة بثتها وكالة فرانس برسوبدأت الضربات الإسرائيلية عند الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي وكانت لا تزال متواصلة بعد ساعة على ذلك. وأعلنت حركة حماس مساء الجمعة انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

ويشار إلى أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابيةوذكرت وسائل إعلام إٍسرائيلية أن الصواريخ أطلقت باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل وشمال الضفة الغربية. وسمع أحد صحافيي وكالة فرانس برس دوي انفجارات قوية في منطقة رام الله في الضفة الغربية.وأفادت القناة الرسمية الإسرائيلية"كان" أنها"أقوى ضربات" إسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء الحرب إثر هجوم إرهابي غير مسبوق لحماس داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الجيش ملتزم بمهمة وطنية هي إعادة الرهائن، وأضاف:"مستعدون على كل الجبهات للحفاظ على أمن إسرائيل". وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة للتحرك جنوباً، مضيفاً أن القوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة. headtopics.com

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر أن حركة (حماس) تسيء استخدام أكبر مستشفى في القطاع الساحلي وتستغله مركزاً للقيادة والسيطرة. وذكر دانييل حجارى، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، للصحفيين اليوم الجمعة، إن"إرهابيي حماس يعملون داخل وتحت مستشفى الشفاء".

وأضاف أن الأنفاق تؤدي إلى القاعدة الموجودة تحت الأرض من الخارج، بالإضافة إلى مدخل من داخل المستشفى. وأوضح حجارى أن حماس استخدمت أيضًا أقساما مختلفة من المستشفى نفسه لإصدار الأوامر بشأن"الأنشطة الإرهابية" والسيطرة عليها وعمليات إطلاق الصواريخ. headtopics.com

وأشار إلى أنه تمت إساءة استخدام مستشفيات أخرى لأغراض التنظيم الإسلاموى . وأضاف المتحدث أن"حماس تشن الحرب من المستشفيات"، مؤكدا أيضا أن الوقود يتم تخزينه في مستشفيات غزة مشيرا إلى أن "حماس تستخدمه لبنيتها التحتية الإرهابية".في غضون ذلك، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة من أنه"دون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسي الإنسانية". وقال غوتيريش في بيان تلاه المتحدث باسمه"على الجميع تحمل مسؤولياتهم.

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