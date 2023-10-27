الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'

كشف الجيش الإسرائيلي في آخر تحديث لبياناته، عن عدد قتلاه منذ بدء عملية"طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة"حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.وأظهر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى في صفوفه ما بين ضباط وجنود بلغ 310 قتلى، منذ بدء عملية"طوفان الأقصى".ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة"حماس" عملية"طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت"حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.أول رد مصري على سقوط صاروخ في طابا.. وهذه الرواية الإسرائيلية أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.

كان يسافر بهوية منتحلة، وتفاجأ أثناء عودته إلى مكان إقامته بفندق"ذا ديبلومات" بمنطقة سليمة في مالطا، بأحدهم يناديه باسمه الحقيقي، استدار تلقائيا، فانطلق الرصاص وأصابه في مقتل.أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء اليوم الخميس بيانا طالبت فيه روسيا بطرد ممثلي حركة"حماس" فورا من موسكو.ذكرت صحيفة"صباح" نقلا عن مصادرها أن أنقرة وجهت دعوات لزعماء السعودية ومصر وليبيا ولبنان والأردن للمشاركة في مسيرة دعم لفلسطين في إسطنبول غدا السبت. headtopics.com

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الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة قتلاه منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى' التي أطلقتها حركة 'حماس' يوم السبت 7 أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

الحرب على غزة في يومها الـ21 لحظة بلحظة.. مؤشرات على اجتياح بري مرتقب للقطاعدخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ21 منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'، مع توسيع الجيش الإسرائيلي لرقعة غاراته ضد القطاع وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين وشح المساعدات. اقرأ أكثر ⮕

الحرب على غزة في يومها الـ20 لحظة بلحظة.. استمرار الغارات الإسرائيلية على غزةتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها العشرين منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'، مع تأزم الوضع الإنساني وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وشح المساعدات. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 310 والرهائن إلى 229أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، ارتفاع عدد الجنود القتلى، منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى' إلى 310، وأن عدد الرهائن لدى 'حماس' ارتفع إلى 229. اقرأ أكثر ⮕

السلطات الإسرائيلية تكشف عن عدد المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من الجنوب والشمالكشفت 'الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في إسرائيل (NEMA)' عن عدد المستوطنين الذينتم إجلاؤهم من مستوطنات الشمال والجنوب منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تتهم حماس باستخدام أسلحة 'من إيران وكوريا الشمالية' في الهجوماتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس اليوم الخميس باستخدام أسلحة وذخائر مصنّعة في كوريا الشمالية وإيران خلال معركة 'طوفان الأقصى'. اقرأ أكثر ⮕