الجيش الإسرائيلي يقر بخسائره.. حربنا مع حماس صعبة وطويلة

المملكة العربية السعودية

حماس: الهجمات الإسرائيلية تعيق أي تفاوض حول الأسرىمع إعلان الجيش الإسرائيلي حصيلة جديدة للأسرى المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، أكدت حماس ألا تفاوض في الوقت الحالي حول هذا الملف.وأوضح حازم قاسم، المتحدث باس

AlArabiya

نتنياهو: حققنا إنجازات في غزة لكننا تعرضنا أيضا لخسائر مؤلمةاعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان اليوم الأربعاء، بتعرض الجيش الإسرائيلي لخسائر مؤلمة في المعارك الدائرة في قطاع غزة مع حركة حماس.

skynewsarabia

حماس: إسرائيل تسعى لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبهأعلنت حركة حماس، الثلاثاء، أنها استهدفت آليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محوري شمالي غرب وجنوبي غزة بعشرات قذائف الهاون، مؤكدة أن قوات الجيش الإسرائيلي تسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

skynewsarabia

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في «حماس» بغارة جويةأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل القيادي نسيم أبو عجينة، التابع لحركة حماس، في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي يوم أمس.

aawsat_News

للمرة الأولى.. إسرائيل تعلن استخدام سلاحا جديدأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه استخدم نظام الدفاع الجوي (آرو) للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع مع حركة حماس في 7 أكتوبر لاعتراض صاروخ أرض-أرض فوق البحر الأحمر كان قادما باتجاه إسرائيل.

skynewsarabia

skynewsarabia