الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف في سوريا ردا على إطلاق صواريخ

دخان يتصاعد من موقع للجيش السوري بعد قصف اسرائيلي من الجولان السوري المحتل في 21 ايلول/سبتمبر 2023وقال الجيش الإسرائيلي على موقع إكس (تويتر سابقا)"قبل وقت قصير، هاجمت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي منصات انطلقت منها عمليات الإطلاق (الصاروخية) الليلة الماضية من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن الطائرة الإسرائيلية"قصفت منشأة عسكرية في الأراضي السورية". ولم يقدم الجيش مزيدا من التفاصيل. لكن بحسب هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية"كان نيوز"، استهدفت الغارات مواقع في منطقة درعا في جنوب سوريا مرتبطة بحلفاء لإيران.

من جانبه، قال مصدر عسكري وفق بيان عن وزارة الدفاع السورية نقله الإعلام الرسمي،"حوالى الساعة 1,35 من فجر اليوم (22:35 ت غ)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً موقعين لقواتنا المسلحة في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية". headtopics.com

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الجوية استهدفت مواقع عسكرية منها"موقع كتيبة مدفعية قرب مدينة نوى بريف درعا". وتتزايد المخاوف بشأن التداعيات الإقليمية الناجمة عن الحرب التي تشنها إسرائيل على حماس في غزة. ووقعت سلسلة هجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا بالإضافة إلى تزايد تبادل القصف بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية منذ بدء الصراع في غزة.

وشهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان الأحد تصاعدا في حدة التوتر والقصف المتبادل المتواصل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس. وأعلن حزب الله الأحد أن مقاتليه قاموا"باستهداف مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام (بجنوب لبنان) بصاروخ أرض جو وأصابوها اصابة مباشرة، وشوهدت بالعين المجردة وهي تسقط داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة". headtopics.com

وهي اول مرة منذ بدء التوتر الحدودي الراهن يعلن حزب الله استخدام صاروخ أرض-جو، بعدما كان يكتفي بالإعلان عن قصف مواقع إسرائيلية بصواريخ موجهة أو"الأسلحة المناسبة". وأكد الجيش الإسرائيلي من جهته تسجيل إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة وهار دوف، والردّ عليها.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: France24_ar »

الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لقصفه أهدافا في لبناننشر الجيش الإسرائيلي لقطات توثق شنه غارات جوية على أهداف في لبنان، وذلك بعد سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في الجليل ونهاريا وكريات شمونا شمال إسرائيل تسببت بحرائق ودمار. اقرأ أكثر ⮕

مسائيةDW : الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في غزة..هل بدأ الهجوم البري؟ | DWالجيش الإسرائيلي يعلن توسيعَ نطاقِ عملياته البرية في قطاع غزة مساء اليوم وسط مخاوفَ بشأن الخسائر البشرية، وتزامنا مع إعلان الجيش الأمريكي استهدافه خزانات للأسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا.. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 'بنية تحتية عسكرية' في سورياقال التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الاثنين، إن ضربات جوية إسرائيلية من اتجاه الجولان استهدفت موقعين عسكريين في درعا. وذكرت وسائل إعلام سورية أن الضربات تسب اقرأ أكثر ⮕

مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يقصف عدة بلدات على الحدود الجنوبية اللبنانيةأفادت مراسلتنا بأن صافرات الإنذار دوت مساء اليوم السبت في مستوطنة مارغليوت على الحدود مع لبنانـ فيما قصف الجيش الإسرائيلي عدة بلدات على الحدود الجنوبية اللبنانية. اقرأ أكثر ⮕

12 شهيدًا في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليااستشهد 12 فلسطينيًا اليوم في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا، شمال غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف طائراته لأهداف عسكرية تابعة لحزب اللهقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة قصفت البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان، الأحد، ردًا على قصف باتجاه شمال إسرائيل من “خلية إرهابية”. اقرأ أكثر ⮕