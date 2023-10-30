الجيش الإسرائيلي يعلن 'حصيلة الأعمال البرية' ليل الأحد

وقال إن مسلحي حماس "تحصنوا داخل مبان وأنفاق وحاولوا استهداف القوات"، مشيرا إلى أن "طائرة استهدفت مبنى تجمع تابع لحماس تواجد فيه أكثر من 20 مسلحا".وأضاف: "خلال آخر 24 ساعة تم ضرب حوالي 600 هدف، منها مستودعات للوسائل القتالية، وأماكن اختباء وتجمع تابعة لعناصر حماس، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع".

وقال إن مسلحي حماس "تحصنوا داخل مبان وأنفاق وحاولوا استهداف القوات"، مشيرا إلى أن "طائرة استهدفت مبنى تجمع تابع لحماس تواجد فيه أكثر من 20 مسلحا".وأضاف: "خلال آخر 24 ساعة تم ضرب حوالي 600 هدف، منها مستودعات للوسائل القتالية، وأماكن اختباء وتجمع تابعة لعناصر حماس، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع".

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