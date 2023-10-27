الجيش الإسرائيلي: اعتقال 1030 فلسطينيا بالضفة منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اعتقال 1030 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول، بينهم 670 قال إنهم"ينتمون لحركة"حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام"الشاباك" في تصريح مشترك وصلت نسخة منه للأناضول:"منذ نشوب الحرب الراهنة تم اعتقال نحو 1030مطلوبا في أنحاء الضفة الغربية بينهم 670 ينتمون لحركة"حماس"". وأشار في هذا الصدد إلى أنه"تم خلال ساعات ليل الخميس اعتقال 36 فلسطينيا بالضفة الغربية بينهم 17 ينتمون لحركة"حماس".

من جانب آخر، وقع قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي على أمر مصادرة وهدم منزل صالح العاروري، في قرية عارورة، وسط الضفة الغربية، بحسب ما أعلن الجيش. والعاروري هو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس" وهو مبعد من الأراضي الفلسطينية ويقيم في لبنان، بحسب هيئة البث الإسرائيلية. headtopics.com

وتخوض إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7028 قتيلا، بينهم 2913 طفلا، و18484 مصابا. وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة"حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

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