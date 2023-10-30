الجيش الإسرائيلي: مقتل 20 من «حماس» وهدم بنى تحتية في غزة ليلاً

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ووفق آخر حصيلة للسلطات الإسرائيلية، أخذت الحركة الفلسطينية معها نحو 230 رهينة خلال هجومها غير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وأدى الهجوم كذلك إلى مقتل نحو 1400 شخص معظمهم من المدنيين الذين قضوا في اليوم الأول، وفق السلطات الإسرائيلية.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني، تحتجز إسرائيل نحو 5200 منهم في سجونها، يقضي 559 منهم عقوبة حبس مدى الحياة. https://aawsat. headtopics.com

وتضاربت الروايات بشأن الأسباب. ويظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من خدمات مراقبة المترو يقومون بنقل الفتاة التي لم تكن ترتدي الحجاب، بعد أن أُغشي عليها في العربة. وأفادت منظمة هنكاو المعنية بحقوق الإنسان في كردستان إيران، ومقرها أوسلو، نقلاً عن مقربين لأسرة الفتاة، بأن عناصر من قوات الأمن كانوا موجودين في قاعة استقبال المعزين التي أقامت فيها الأسرة مراسم العزاء.

في هذه الأثناء، أعربت الولايات المتحدة عن تأثرها الأحد بوفاة الفتاة الإيرانية غراوند، متهمة «شرطة الأخلاق» بضربها، ومنددةً بعنف الدولة. وأضافت في بيان نشره حسابها عبر منصة «إنستغرام»: «أنباء مقتل أرميتا غراوند بيد الأجهزة الأمنية، صرخة من تحت ركام التستر والخداع وأكاذيب الحكومة المعادية للنساء، بين أخبار قتلى حرب الشرق الأوسط». headtopics.com

وأصدر المخرجان السينمائيان جعفر بناهي ومحمد رسول أف بياناً مشتركاً يعربان فيه عن تضامنهما مع النساء الإيرانيات بعد وفاة أرميتا غراوند. وتطرقوا إلى إدانة صحافيتين، إلهه محمدي ونيلوفر حامدي بالسجن إثر تقاريرهما حول قضية مهسا أميني. وأشارا إلى القرار الصادر بحرمان ممثلات إيرانيات من العمل في السينما، على خلفية تأييد الحركة النسائية في إيران.

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