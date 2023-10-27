الجيش الإسـ.رائيلي ينفذ عمليات إنزال على شواطئ رفح

روسيا تدين الاتهامات الموجهة إلى موسكو بدعم"الإرهاب" على خلفية استقبال وفد حماسالشرطة الاسرائيلية تطرد فريق RT من منطقة باب العامود في القدس وتهدده بالاعتقال (فيديو)مراسلنا: عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على منازل مأهولة في غزةموافق

روسيا تدين الاتهامات الموجهة إلى موسكو بدعم"الإرهاب" على خلفية استقبال وفد حماسالشرطة الاسرائيلية تطرد فريق RT من منطقة باب العامود في القدس وتهدده بالاعتقال (فيديو)مراسلنا: عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على منازل مأهولة في غزةموافق

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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعملية إنزال بحري على شواطئ غزة الليلة الماضيةأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات بحرية نفذت عملية إنزال بحري جنوبي قطاع عزة، أسفرت عن تدمير بنى تحتية تابعة لحركة 'حماس'. اقرأ أكثر ⮕

'القسام': قوة إسرائيلية حاولت تنفيذ إنزال على شاطئ رفح وفرّت تاركة أسلحتهاأعلنت 'كتائب القسام' أن قوات إسرائيلية حاولت تنفيذ عميلة إنزال على شاطئ مدينة رفح جنوب القطاع فجر اليوم، وأنها فرّت تاركة كميات من الأسلحة. اقرأ أكثر ⮕

القسام: تصدينا لعملية إنزال بحري إسرائيلي على شاطئ رفحبحسب بيان لكتائب 'القسام' الذراع المسلح لحركة 'حماس'.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي ينفذ الآن هجوما ضخما وعنيفا غير مسبوق على قطاع غزة وأصوات لانفجارت هائلةأفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع. اقرأ أكثر ⮕

طبيبة فلسـ.طينية تفجع بمقتل أخيها في قصف إسـ.رائيلي وهي على رأس عملهاطبيبة فلسـ.طينية تفجع بأخيها وهي على رأس عملها، بعد مقـ.ـتله في غارة إسـ.رائيلية على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يعلن توغلاً في وسط غزة تحت غطاء جويقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة) إن قوات الجيش توغلت في وسط قطاع غزة، ونفذت عمليات هناك. اقرأ أكثر ⮕