الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف عسكرية داخل لبنان

أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» اليوم (الأربعاء) أن مقاتليها دمروا أربع آليات إسرائيلية وقضوا على قوة راجلة في غزة.أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الأربعاء)، على أهمية أن تصف الأطراف الدولية الكارثة الإنسانية في غزة بمسمياتها بعيداً عن مسميات حق الدفاع عن النفس.

https://aawsat.

وانتقد فيدان موقف الاتحاد الأوروبي قائلاً: إنه لا يريد سماع عبارة «وقف إطلاق النار في غزة»، مؤكداً أنه «لا يمكن تبني معيار خاص لأوكرانيا ومعيار آخر لفلسطين، وإذا كنا نريد عالماً عادلاً، فعلينا أن نتصرف بشكل مبدئي ومتسق».

وأضاف: «هذا الحصار والهجمات اللاإنسانية ضد إخواننا هي انتهاك واضح للقانون الدولي»، مؤكداً أن على إسرائيل التراجع فوراً عن المسار الخاطئ الذي سلكته وإنهاء العنف، وأن تفهم أنه لا يمكن تحقيق الأمن من خلال العنف، وأنه لا يمكن تحقيق أي شيء عبر تجاهل الفلسطينيين وإراقة المزيد من الدماء.

وأضاف، أنه «إذا استمرت الهجمات السريعة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ضد النساء والأطفال في غزة فستكون عواقبها وخيمة للغاية، وسيدفع داعموها ثمناً باهظاً».وعبّر عن شكره لتركيا على موقفها الرافض تهجير سكان غزة، ودعمها إيصال المساعدات الإنسانية. وقال: إن «الرئيس الإيراني اقترح عقد اجتماع مع قادة المنطقة والدول الإسلامية والعربية في أقرب وقت لإنهاء الحرب الدائرة» في غزة، والضغط لفتح ممرات إنسانية وإرسال مساعدات للفلسطينيين.

وأضاف: «نحن أصحاب هذه المنطقة ولن نجامل في سياق تأمينها أو حماية بيتنا مع أي شخص»، لافتاً إلى أن خروج الوضع عن السيطرة في المنطقة «يقع على عاتق الولايات المتحدة وإسرائيل ومن يدعم جرائم الحرب».

