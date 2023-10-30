الجيش الإسرائيلي يعتقل 85 فلسطينيا في الضفة ما يرفع الإجمالي إلى 1680

قال نادي الأسير الفلسطيني، الإثنين، إن إسرائيل اعتقلت ما لا يقل عن 85 فلسطينيا في الضفة الغربية بين ليلة الأحد وفجر الإثنين، ليرتفع إجمالي المعتقلين إلى 1680 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأضاف نادي الأسير (غير حكومي)، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن"قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اعتقلت 85 مواطنا على الأقل، بينهم سيدة، بين ليلة الأحد وفجر الإثنين، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

وكانت مصادر فلسطينية قالت للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل نائب رئيس الوزراء الأسبق في حكومة حماس، ناصر الدين الشاعر من مدينة نابلس (شمال). النادي أكد أن"إسرائيل اعتقلت ما يزيد عن 1680 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري، حيث رافقت الاعتقالات أعمال تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم".وتجري الاعتقالات بمداهمة منازل الفلسطينيين أثناء ساعات الليل والفجر، حيث ينقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة، قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.​​​​​​​ headtopics.com

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. ​​​​​​​ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول قُتل 8005 فلسطينيا بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة، كما قتل 121 فلسطينيا في الضفة الغربية، وفقا لمصادر رسمية.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية العنيفة عن تدمير أحياء سكنية كاملة، كما أطبقت إسرائيل حصارها على غزة، بحيث منعت كافة الإمدادات من كهرباء وماء ووقود وعلاج، ما ينذر بوضع كارثي، بحسب تحذيرات دولية.​​​​​​​

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