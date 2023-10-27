الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في غزة

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واختتم: «يعمل الجيش الإسرائيلي بمنتهى القوة، وعلى جميع الأصعدة، سعياً لتحقيق أهداف الحرب». وجدد متحدث الجيش الإسرائيلي دعوة سكان شمال غزة للتوجه إلى جنوب القطاع. وأعلنت «حركة حماس» أنها أطلقت مساء الجمعة «رشقات صاروخية» في اتجاه إسرائيل، رداً على القصف الإسرائيلي الكثيف الذي يتعرض له شمال قطاع غزة.
تعهدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمواصلة دعم إسرائيل بالأسلحة والذخائر وكل ما تحتاج إليه خلال عملية الاجتياح البري التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لغزة.بعد فشل مجلس الأمن بإقرار 4 مشاريع لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، تعرض المجموعة العربية اليوم مشروعاً غير مُلزم أمام الجمعية العامة يطالب ﺑ«هدنة إنسانية» بغزة.حذّر وزير الخارجية الإيراني، الجمعة، من أن المقاتلين اللبنانيين والفلسطينيين الموالين لطهران يضعون «أصابعهم على الزناد» تحسباً لعملية برية إسرائيلية في غزة. headtopics.com
وفي ما يتعلق بالرهائن المحتجزين لدى حماس وتقييم وضع المفاوضات للإفراج عنهم في ظل بدء إسرائيل لعمليات برية واسعة، قال كيربي إن الإدارة الأميركية تولي أولوية كبيرة لمفاوضات تحرير الرهائن والتقت نائبة الرئيس كاميلا هاريس عائلات الرهائن. وشدد على أن الإدارة الأميركية تريد تحرير الرهائن اليوم قبل الغد، وقال: «لا أستطيع التنبؤ بالنجاح في ذلك ومدى ارتباط الأمر بفرض هدنة إنسانية، ولكن إذا كان تحرير الرهائن يتطلب هدنة إنسانية فإننا نساند ذلك».
بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التحرك لإيقاف الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، تصوِّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، على قرار غير مُلزم نددت به إسرائيل مسبقاً يطالب ﺑ«هدنة إنسانية» في اليوم الحادي والعشرين للحرب بين الطرفين. headtopics.com