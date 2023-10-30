الجيش الإسرائيلي يعلن قصف «أكثر من 600» هدف في غزة

https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4636641-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B5%D9%81-%C2%AB%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-600%C2%BB-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9آخر تحديث: 09:39-30 أكتوبر 2023 م ـ 15 ربيع الثاني 1445 هـتصاعد الدخان جرَّاء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.
واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، توسيع عمليته البرية في شمال قطاع غزة؛ ما جعل المنطقة تحت نار المدفعية والصواريخ، وسط نزوح كبير للسكان. وفي هذه الأثناء، كثفت الدول.إسرائيل تطالب روسيا بحماية مواطنيها بعد أحداث المطار في داغستان
وذكرت «وكالة الأنباء الألمانية» أن مجموعة كبيرة من المواطنين في داغستان هاجموا مطار محج قلعة، بعد معرفتهم بوصول طائرة قادمة من تل أبيب. وقال البيان أيضاً إن سفير إسرائيل لدى روسيا، ألكسندر بن تسفي، كان يعمل مع السلطات الروسية «لتأمين سلامة اليهود والإسرائيليين في المكان». headtopics.com
يُشار إلى أنه في داغستان ذات الأغلبية المسلمة في القوقاز، اقتحم عشرات الأشخاص مطار محج قلعة. ووفق تقارير إعلامية، ردّد المتظاهرون شعارات، ولوّحوا بالأعلام الفلسطينية. https://aawsat.
ويتبادل الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» اللبناني وفصائل فلسطينية تعمل من لبنان، إطلاق النار يومياً منذ بدء الصراع في غزة قبل 3 أسابيع، وسط حالة استنفار للقوات الإسرائيلية في المواقع العسكرية المحاذية للحدود. headtopics.com
ووفق آخر حصيلة للسلطات الإسرائيلية، أخذت الحركة الفلسطينية معها نحو 230 رهينة خلال هجومها غير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وأدى الهجوم كذلك إلى مقتل نحو 1400 شخص معظمهم من المدنيين الذين قضوا في اليوم الأول، وفق السلطات الإسرائيلية.
ووفق نادي الأسير الفلسطيني، تحتجز إسرائيل نحو 5200 منهم في سجونها، يقضي 559 منهم عقوبة حبس مدى الحياة. https://aawsat. headtopics.com
وتضاربت الروايات بشأن الأسباب. ويظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من خدمات مراقبة المترو يقومون بنقل الفتاة التي لم تكن ترتدي الحجاب، بعد أن أُغشي عليها في العربة.