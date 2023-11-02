الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية"وفا" أن المقاتلات الإسرائيلية شنت"سلسلة غارات عنيفة" على بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا وحي الكرامة، في شمال غرب القطاع.وأشارت إلى تواصل الغارات الإسرائيلية على مخيم الشاطئ ومحيطه، وحي النصر والشيخ رضوان في مدينة غزة.
وذكرت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت"بعشرات القذائف محيط المستشفى التركي الذي تم إخلاؤه من الطواقم الطبية والمرضى إثر الغارات الكثيفة في محيطه والمباشرة عليه". والاثنين، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني تعرض لقصف الطيران الإسرائيلي بعد يوم من قصف محيطه، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة، بينما ذكر مدير عام المستشفى صبحي سكيك، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي عاود استهداف المستشفى.
في سياق متصل، ذكرت الوكالة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت، فجر الخميس، سلسلة غارات في محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي"تل الهوا" جنوب غزة. وأفادت أن"قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت هددت أكثر من مرة بقصف المستشفى الذي يتواجد فيه نحو 14 ألف مواطن نزحوا إليه كملاذ آمن، إضافة إلى مئات المرضى والجرحى".
وأوضحت أن"جمعية الهلال الأحمر أكدت سابقا، أنها لن تخلي المستشفى، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة". ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في قطاع غزة أحدثت دمارا هائلا، وأسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون، كما تسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.
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