الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية"وفا" أن المقاتلات الإسرائيلية شنت"سلسلة غارات عنيفة" على بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا وحي الكرامة، في شمال غرب القطاع.وأشارت إلى تواصل الغارات الإسرائيلية على مخيم الشاطئ ومحيطه، وحي النصر والشيخ رضوان في مدينة غزة.

وذكرت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت"بعشرات القذائف محيط المستشفى التركي الذي تم إخلاؤه من الطواقم الطبية والمرضى إثر الغارات الكثيفة في محيطه والمباشرة عليه". والاثنين، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني تعرض لقصف الطيران الإسرائيلي بعد يوم من قصف محيطه، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة، بينما ذكر مدير عام المستشفى صبحي سكيك، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي عاود استهداف المستشفى.

في سياق متصل، ذكرت الوكالة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت، فجر الخميس، سلسلة غارات في محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي"تل الهوا" جنوب غزة. وأفادت أن"قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت هددت أكثر من مرة بقصف المستشفى الذي يتواجد فيه نحو 14 ألف مواطن نزحوا إليه كملاذ آمن، إضافة إلى مئات المرضى والجرحى".

وأوضحت أن"جمعية الهلال الأحمر أكدت سابقا، أنها لن تخلي المستشفى، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة". ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في قطاع غزة أحدثت دمارا هائلا، وأسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون، كما تسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AA_ARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: الجيش الإسرائيلي: نخوض اشتباكات عنيفة جدا في غزة (فيديو + صور)أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تخوض اشتباكات عنيفة جدا في قطاع غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: مشاهد توثق العملية البرية التي قام بها الجيش الإسرائيلي أمس في غزةنشر الجيش الإسرائيلي مشاهد توثق العملية البرية التي قامت بها دباباته أمس الثلاثاء في قطاع غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: حماس: إسرائيل تسعى لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبهأعلنت حركة حماس، الثلاثاء، أنها استهدفت آليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محوري شمالي غرب وجنوبي غزة بعشرات قذائف الهاون، مؤكدة أن قوات الجيش الإسرائيلي تسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: نتنياهو: حققنا إنجازات في غزة لكننا تعرضنا أيضا لخسائر مؤلمةاعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان اليوم الأربعاء، بتعرض الجيش الإسرائيلي لخسائر مؤلمة في المعارك الدائرة في قطاع غزة مع حركة حماس.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: ماذا جرى شمال غزة.. متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوضح؟مع ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 12 خلال العمليات البرية التي جرت أمس في شمال قطاع غزة، خرج دانيال هغاري، المتحدث باسم الجيش ليوضح بعض الت

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

CNNARABIC: بالأسماء وأي لواء يتبعون.. جيش إسرائيل يعلن مقتل 9 جنود آخرين شمال قطاع غزةأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أسماء 9 جنود آخرين قتلوا في شمال قطاع غزة، في إعلان يأتي صباح اليوم التالي للإعلان عن مقتل أول جنديين هناك منذ توسيع التوغل البري الإسرائيلي بالقطاع، الجمعة.

مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر ⮕